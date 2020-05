La nueva historia de J.K. Rowling

Rowling señaló que la decisión de publicar esta historia tiene como propósito acompañar a todos los niños que llevan meses encerrados en sus casas. La historia, que la autora editó y reescribió durante las últimas semanas, no contiene magia, advirtió a los fanáticos de Harry Potter. Sus capítulos están en inglés, y se van liberando cada día hasta el 10 de julio, a las 10.00 am hora de Chile. En www.theickabog.com también hay una convocatoria abierta para los niños que quienes quieran participar de una competencia que elegirá al ilustrador de la historia, que según afirma la escritora, lanzará su edición de papel a finales de año en Inglaterra. Los participantes deben enviar sus dibujos y usar el hashtag #TheIckabog. Rowling ha dicho estar segura de haber padecido Covid-19 ya que tuvo los síntomas del virus pero no llegó a realizarse los exámenes. Mientras estaba convaleciente fue que decidió revisar The Ickabog, también se los releyó a sus hijos y ellos, ya más grandes, le sugirieron algunas modificaciones. Lo recaudado por el libro irá destinado a ayudar a las personas afectadas por el coronavirus.