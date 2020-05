José Délano y los 100 años de la Bauhaus

«Creemos juntos la nueva estructura del futuro en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura». Un gran lienzo con estas palabras de Walter Gropius colgando en lo alto del hall central del Bellas Artes. La imagen de un museo en toma y el mensaje de una revolución en curso, 100 años después. Así había proyectado el montaje para conmemorar el centenario de la escuela Bauhaus el diseñador y artista, José Délano.

El chileno, que vive en Berlín desde 2015, recibió el encargo hace un año y medio atrás por parte del museo. Ya había trabajado con ellos en exposiciones anteriores. A comienzos de 2014 participó de la muestra Bauhaus Films, oportunidad en la que pudo conocer, y luego establecer una relación profesional, con el curador alemán Christian Hiller de la Fundación Bauhaus Dessau. El año anterior había instalado, también en el hall del MNBA, una casa colgando escala 1:1 para el seminario y exposición “Proyecciones, reflexiones, diálogos y prácticas en torno a Matta-Clark” en conjunto con Matías Cardone y Pedro Donoso. Con el mismo equipo en 2017 realizaron Movimientos de Tierra, muestra colectiva sobre arte y naturaleza que reunió a los artistas Cecilia Vicuña, Cristián Velasco, Catalina Correa, Hamish Fulton, Patrick Steeger y al mismo Délano con su obra El triunfo del arco, un inmenso portal construido con fardos de paja en Vilcún, Araucanía, y luego rearmado bajo la misma estructura al interior del museo.

El triunfo del arco, Movimientos de Tierra. José Délano, MNBA, 2017.

La escuela

Originalmente la exposición de la Bauhaus abriría sus puertas al público a finales del 2019, pero en vista de que el estallido social requirió cerrar el museo por razones de seguridad, y luego permitir el acceso solo en horarios acotados, la decisión fue cambiar la fecha para fines de marzo de 2020, y así poder recibir a los visitantes con toda su capacidad. La llegada del coronavirus a nuestro país impidió también que eso sucediera. Délano trata de sobreponerse a estas dificultades y hace referencia precisamente al origen de la Bauhaus. “La Escuela nació como una respuesta post Primera Guerra Mundial donde Gropius, al ver una sociedad destruida material y espiritualmente, decide apostar por una utopía absoluta: apostar por ‘el despertar del hombre completo a través del trauma’ e inspirar con ello la auténtica expresión artística”, afirma. El año 1933 la Bauhaus tuvo que enfrentar el cierre forzado por parte de las autoridades, pero eso hizo que sus profesores y alumnos se dispersaran por el globo completo, cuenta Délano, difundiendo las claves de una pedadogía revolucionaria y un nuevo modo de vivir. “Si el tejo no se tira pasado a terrenos desconocidos, es imposible reinventar el mundo que vivimos. Las crisis que se nos presentan pueden ser grandes oportunidades, incluso en época de pandemia. El Renacimiento surgió luego de la gran plaga”, agrega el artista.

Por eso el montaje de la exposición en el MNBA parte de la premisa “el manifiesto se manifiesta”, destacando el espíritu de fuerza renovadora que hace que la Bauhaus se mantenga vigente a cien años de su nacimiento. Además del lienzo principal la muestra consiste en 100 pilas de panfletos “interminables” montados en los balcones del museo, a modo de archivo abierto a los visitantes. Las hojas impresas al igual que el manifiesto original que formó parte de una campaña comunicacional de Gropius para atraer estudiantes a la nueva escuela son el sustento y cuerpo de la puesta en escena. La instalación permite que el público pueda quedarse con todos aquellos panfletos que sean de su gusto, e incluso armar un propio cuerpo editorial. Las primeras cincuenta columnas de impresos se enfocan en los años de existencia de la escuela en Weimar, Dessau y Berlín, entre 1919 y 1933. Las siguientes cincuenta siguientes se adentrarán en cómo tras su expulsión de Alemania por parte del nazismo, las ideas de la Bauhaus se expandieron por el mundo entero hasta el día de hoy.

La propuesta de José Délano, que se complementa con la investigación de la historiadora Sylvia Dümmer, busca generar una reflexión crítica en torno al ideario Bauhaus. El artista afirma que hay muchos clichés que instalan a este movimiento sólo bajo una identidad de estilo, cuando en realidad su complejidad va mucho más allá. “La Bauhaus abrazó la tecnología y la innovación. No trataba de aferrarse a determinadas formas o fórmulas. Al contrario; de la interacción entre las artes y otras disciplinas buscó estrategias y prácticas que permitieron un nuevo modo del vivir», afirma Délano desde Berlín. Como ejercicio paralelo, el diseñador montó, en un muro de su taller, una serie de panfletos y consignas que le recuerdan todos los días el mensaje de la muestra, a la espera que el ritmo de contagio del Covid-19 baje y las medidas sanitarias permitan reabrir los museos. “No te voy a mentir que inaugurar una instalación de esta magnitud a la distancia, y luego de tanto trabajo, es bastante frustrante”, reconoce. Pero agrega que tiene la tranquilidad de contar con la colaboración del constructor Marcelo Zunino, su partner en múltiples montajes y a quien considera su dupla técnica. La muestra además está acogida a la Ley de Donaciones Culturales y cuenta con el auspicio de la empresa Volcán, la colaboración de la Fundación Iddea, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA); y la participación del Goethe Institut.

José Délano. Foto: Violeta Leiva.

Minutos animados

Hace algunos meses Álvaro Díaz y Alejandra Neumann, productora ejecutiva de Aplaplac, convocaron a José Délano para ver si le interesaría crear la nueva escenografía de la gira “Yo nunca vi televisión” de 31 Minutos. Ellos conocían su trabajo por referencia de la ilustradora Paloma Valdivia, y por el montaje que realizó el diseñador en 2018 para Los muros de Chile del artista Louis von Adelsheim en el MAC Quinta Normal. Esa muestra abordaba el sistema carcelario en nuestro país a través de proyecciones sobre cuerpos escenográficos, apelando a las distintas dimensiones que puede adquirir la falta de libertad en nuestra imaginación. Pensando en una nueva escenografía para la gira de 31 minutos en México, que además incluía su debut en el festival Vive Latino, el 14 y 15 de marzo en CDMX, Díaz, Neumann y Peirano ficharon a Délano. Él por su parte conocía poco del programa de televisión, y cuenta que disfrutó muchísimo del proceso. Entre enero y febrero pasó todos los días metido en el galpón de Aplaplac en pleno Barrio Matta durante los ensayos de la agrupación, mientras iba tomando forma una gran estructura que permitía, a través de un juego de luces, proyecciones más una mecánica de ventanas que se abrían y cerraban, potenciar una dramaturgia única, representada por marionetas y músicos en una misma estructura, una gran casa de cuatro pisos.

Escenografía de 31 minutos en proceso de construcción

Por estos días además de supervisar la instalación de Bauhaus 100 a la distancia, Délano está metido en la edición del libro Movimientos de Tierra que publicarán en Saposcat ediciones, junto a Matías Cardone y Pedro Donoso. En un principio se trataba de recopilar el trabajo de los seis nombres que participaron de la muestra del mismo nombre, pero luego el proyecto editorial fue creciendo y decidieron ampliar el registro al trabajo de 36 artistas chilenos en las últimas tres décadas en torno al territorio, incluyendo land art, instalaciones y otras aproximaciones tanto de exponentes consagrados como de emergentes. Tras dos años, la publicación ya se encuentra en su fase final.

Junto con las labores hogareñas que exige la cuarentena y dos hijos en etapa escolar, Délano también participa de otras organizaciones creativas. Una de ellas es Visual Public Service, donde junto al escritor Santiago Elordi, entre otros, proponen que el diseño y el arte no es contenido exclusivo de museos y galerías. Y que, muy por el contrario, debe dialogar con los espacios públicos y las comunidades que la habitan. Su moto es: activismo celebratorio. Un ejemplo claro es la intervención Windows que realizaron el año 2013 en torno a la Bienal de arte de Venecia, evento de gran prestigio internacional, pero que, como este tipo de instancias, tienen la mirada puesta en principalmente en los entendidos. Lo que hicieron fue acercarse a locatarios de la Via Garibaldi, que da acceso a la bienal y les pidieron autorización para intervenir 20 de sus vitrinas. Así una juguetería, una tienda de quesos o una óptica, se transformaron en espacios de arte, utilizando sus mismos productos, pero sumando algunas frases: Where is the border between art and this shop?, There are artists that dont know they are artists o This is the concept.

Para rematar, el artista es uno de los creadores de la plataforma Kap Hoorn (Cabo de Hornos) que funciona como una comunidad para artistas latinoamericanos que viven en Berlín. Llevan dos años reuniéndose y creando distintos espacios de participación principalmente a través de sus tertulias, pero en estos días desarrollan un proyecto creativo que apele a la experiencia creativa en tiempos del coronavirus. Cuando pareciera que el formato solo es una pantalla, ellos apuestan por la discusión de una nueva normalidad a través de intervenciones urbanas.