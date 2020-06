Dos conciertos virtuales: música que ayuda

Global Goal: Unite for our Future está organizado por Global Citizen, ONG que busca concientizar sobre el impacto del coronavirus y que también estuvo a cargo de One World: Together at home, iniciativa transmitida el pasado mes de abril con la participación de grandes estrellas mundiales como los Rolling Stones. Esta nueva edición también se emitirá a través de televisión -en Chile podrá verse por TNT- y también de distintas plataformas de internet, incluido Youtube. Coldplay, Shakira, Miley Cyrus, J Balvin, Justin Bieber y Jennifer Hudson, son algunos de los artistas confirmados para interpretar sus canciones a partir de las 20.00 horas en Chile. El evento será conducido por Dwayne Johnson, más conocido como La Roca.

Y hoy también, desde las 19.30 horas, tendrá lugar un concierto gratuito con artistas nacionales que busca recaudar fondos para el proyecto Comida para todos, creado por la Fundación Gastronomía Social y que reúne a distintas organizaciones sociales que reparten platos preparados por los cocineros de restaurantes como el 99, Boa y La Cava del Sommelier, en sectores donde hla población que requiere ayuda. Pascuala Ilabaca, Fernando Milagros, Javiera Parra, Pedro Piedra, Manuel García, los hermanos Abel y Camilo Zicavo y la dupla de Joselo y el Macha, del Bloque Depresivo, serán algunos de los estarán trasmitiendo conciertos caseros. El concierto es gratuito pero debes reservar tu ticket en Ecopass. Aquí puedes donar a Comida para todos. $3.000 equivale a un buen plato de comida.