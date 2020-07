Deltas: La nueva novela de Sascha Hannig

Fue en su primer viaje a Londres en 2010 cuando a Sascha Hannig, máster en Edición de Medios de Comunicación de la UAI, se le ocurrió la idea que después se convertiría en el tema de su quinta novela: Deltas. El viaje era un regalo que le había hecho su padre antes de morir de cáncer. “Yo siempre había estado obsesionada con Londres, con Sherlock Holmes y Harry Potter. Tenía esta idea fantástica de lo que era, había visto y leído muchas obras de ficción situadas allí”, afirma.

Durante su estadía, visitó la casa donde vivió su abuela en el norte de Kensington. En el camino, se quedó sin batería en el celular y no había llevado un mapa, sólo tenía una dirección. “Llegué a la casa por pura intuición. Lo hablé con mi prima esa misma noche y me dijo que quizás en alguna vida anterior yo viví ahí”, relata. “Y me pregunté ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo mientras dormimos?”, agrega.

Así nació la novela que cuenta la historia de Gabriela Huck, una joven que puede viajar en el tiempo a través de los sueños y es perseguida por la orden de los Deltas, que representan a aquellos que han dejado de existir. Gabriela se duerme y despierta en épocas pasadas y lo descubre tras un accidente. Los Deltas la persiguen porque quieren controlar la historia. La novela está basada en un Chile alternativo, dominado por un presidente déspota y donde la democracia ha sido tergiversada.

A diferencia de sus obras anteriores, Deltas pertenece al género de ciencia ficción. “Sombras de venganza”, “Misterios y revelaciones en Allasneda” y “Secretos perdidos en Allasneda”, se enmarcan en el steampunk, mientras que “Sordera del mañana” es una novela online futurista.

El 1 de agosto la obra estará disponible en librerías de Santiago y ya está en e-book en plataformas como Kobo, Barnes and Noble, Amazon (Kindle) y Smashwords.