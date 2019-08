Yo Recomiendo: Thomas Briceño

Comida: Puré con merkén y un lomo de atún. Por lo menos un día a la semana con mi mujer preparamos este plato. Compramos mantequilla con merkén, papas, leche y ¡pfff! Un puré cremoso y rico, con un toque picante, más atún en su punto. Es un plato rico, nutritivo y rápido de preparar.

Lugar para pasear: El cerro Panul. Se ingresa por el final de la calle Rojas Magallanes, en La Florida. Es un lugar muy lindo en paisaje y ambiente, la gente es amable y se puede practicar trekking. También, si te quedas hasta tarde, el sunset con Santiago de fondo es espectacular.

Deporte: Hacer judo, ¡cómo no nombrarlo! Lo recomiendo para los más pequeños. Es un buen deporte de iniciación, con muchos valores y también los prepara para otras disciplinas. En mi caso, tengo preparación física todos los días desde las 9 de la mañana, cuando hago mi primer entrenamiento. Dependiendo del período, la preparación varía en fuerza, potencia y resistencia. Por las tardes, practico junto con mis compañeros de selección. Todos los días hacemos combates enfocados y mentalizados en nuestros objetivos.

Música: La canción Grandes pasos, de Movimiento Original. Es una canción inspiradora de verdad, la escucho hace muchos años, me parece que desde el 2008 si no mal no recuerdo, y siempre está en mi lista de reproducción antes de cada competencia.

Combinación perfecta: Mango con leche. Un buen batido de mango con leche para comenzar el día es algo infaltable en mi rutina, siempre y cuando la temporada lo permita.

Una película: Definitivamente recomiendo Gladiador, de Ridley Scott. La he visto mil veces y la volvería a ver. Es una película que veía con mi papá cuando era más pequeño. El protagonista es alguien que siempre quiere estar con su familia y por eso me encanta.