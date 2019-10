Yo recomiendo: Rosario Navarro

Una maleta: Viajar ligero de equipaje, como el tema de Tindersticks. Con tanto traslado por mi rol de ABAC, aprendí a hacer maletas pequeñas con las dimensiones para poder andar carry on. Samsonite tiene unas muy lindas y livianas que además combinan con nécessaire y mochila. Siempre planifico tenidas multifuncionales que sirvan de día y de noche. Es clave llevar un buen libro y un par de audífonos para matar los tiempos de espera en aeropuertos.

Un libro: Cuaderno de faros, de Jazmina Barrera, (Editorial Montacerdos, 2019). Unas crónicas maravillosas, con tintes de relatos o cuentos, que hablan de la belleza y soledad de los faros. Me conmovió tanto que ahora regalo un ejemplar a amigos cada vez que puedo.

Un restaurante: el inigualable Hotel Bidasoa. Soy adicta a su cocina y su barra, siempre sorprenden con comida rica y además que me sana desde adentro. Amo saber que le ponen corazón y cuidado a cada detalle. Me encanta el cebiche vitamínico, el rissotto de coliflor y la panacotta del futuro.

Un sonido: el viento. Pero con tanto ajetreo cuesta oírlo, así que ando pegada con Spotify y tengo playlists para todos los estados de ánimo (acelerada, emo, melancólica y alegre). Sigo a @antiparra73, que tiene los mejores. También recomiendo Audible, donde hay audiobooks para todos los gustos. En los viajes me duermo oyendo discursos de Obama leídos por él. Un lujo.

Una costumbre: caminar. Dejé de manejar hace algunos años y he descubierto que es el mejor regalo que me he hecho. Planifico mi día para tener más caminatas, organizo mi agenda por sector, y salgo a mi destino con audífonos y dispuesta a descubrir la ciudad como peatón.

Una ciudad: Melbourne. Últimamente me ha tocado ir harto a Australia. Melbourne ha sido todo un hallazgo: tiene parques, un río precioso, ricos restaurantes (los brunch son memorables) y la gente es muy amable. Es una ciudad caminable, con transporte público de calidad y muy buen clima.