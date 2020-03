Yo Recomiendo: Lucía Dammert

Un libro para comprender las dinámicas de la violencia urbana en America Latina es In Harm’s Way: The Dynamics of Urban Violence, de Javier Auyero y María Fernanda Berti (Princeton University Press, 2015). Utilizando la etnografía como metodología de investigación nos muestra una revisión personal, íntima y directa de lo que es vivir bajo permanente amenaza de violencia en un barrio pobre en Argentina. La naturalización de la violencia, la interacción entre sus diversas manifestaciones y la necesidad de su utilización para sobrevivir en los márgenes urbanos muestran una realidad que no solo está presente en Argentina, sino que representa la vida en la mayoría de los barrios precarizados en América Latina.

Un informe de especial relevancia que nos puede servir para recordar la necesaria transformación policial que requerimos es “Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir el crimen y controlar el delito”, publicado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento) en 2014. Propone un enfoque basado en la necesidad de información para poder diseñar políticas públicas serias, la urgencia de transformaciones institucionales para enfrentar los desafíos del crimen y las violencias, así como la urgencia de entender la seguridad como un fenómeno multidimensional que involucra actores diversos y donde la respuesta de castigo y criminalización demuestra sus serias limitaciones.

¿Es posible cambiar el destino de una ciudad? Medellín, la conocida capital mundial del homicidio, es una demostración de que las transformaciones son posibles y requieren innovación, seguridad y urbanismo. El labotario de Medellín (https://www.acimedellin.org/medellin-lab/) muestra cómo a través de una fuerte colaboración público-privada, un sostenido apoyo político y una mirada de integración social, la ciudad ha cambiado. La concentración de la inversión social, con escuelas, bibliotecas, espacios públicos de alta calidad en aquellos barrios más abandonados, ha traído un resultado evidente: el cambio físico, social y cultural de la ciudad y sus habitantes.

Películas y series sobre los problemas de violencia y criminalidad han crecido sustancialmente en los últimos años, debido a la centralidad y espectacularidad de la criminalidad organizada vinculada con el tráfico de drogas. Una de las series más vistas es Narcos de Netflix que, si bien tiene divergencias con la realidad, muestra una complejidad institucional y violenta de proporciones.

Algunas fuentes de información serias para conocer con detalle y rigor algunos de los fenómenos que están presentes en la región. Sugiero https://es.insightcrime.org/investigaciones/, una institución desarrollada por periodistas de diversos países de América Latina que desarrollan estudios y análisis periodísticos sobre la criminalidad organizada. El Programa Latinoamericano del Wilson Center en DC tiene también análisis e información relevantes sobre los problemas y las iniciativas en desarrollo para su transformación (https://www.wilsoncenter.org/collection/citizen-security-latin-america).