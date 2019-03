¿Ya los viste? Estos son los horarios para Lollapalooza Chile

El cronograma de presentaciones en el próximo Lollapalooza Chile, que se realizará el 29,30 y 31 de marzo, entrega algunas sorpresas e innovaciones que proponen jornadas llenas de actividad y con razones de sobra para que los 240 mil asistentes que se esperan para esta edición puedan aprovechar al máximo por primera vez la total activación del Parque O’Higgins.

En las novedades en la programación, se confirma que Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, participará como invitado estelar de DJ Who, y juntos estrenarán su colaboración “In My bones”, incluida en el próximo disco del chileno Who Cares, que también cuenta con la participación de Mr. Talkbox (Bruno Mars, Rihanna, Kendrick Lamar), José Ríos y Ron Avant de The Free Nationals (Anderson Paak) y será estrenada en Lollapalooza Chile. La presentación de Paloma Mami pasa del domingo 31 al sábado 30. Además, se suman al cartel las chilenas Valesuchi y Marcela Thais.

Otros cuatro nombres llegarán como parte del Red Bull Batalla de los Gallos – la competencia más importante de freestyle en Hispanoamérica. El domingo 31 de marzo en el escenario ubicado en la Aldea Verde del Parque se realizará una exhibición, donde se presentarán el MC argentino Dtoke,el MC mexicano Aczino, ylos actuales campeón y subcampeón de la edición chilena de Batalla de los Gallos 2018: Pepegrillo y Elemental. El Maestro de Ceremonias será el reconocido rapero chileno SEO2, ex integrante de Makiza y que ha desarrollado su carrera solista como MC los últimos 15 años. Así mismo, a cargo de las bases sobre las cuales tendrán que improvisar los Gallos, estará DJ Atenea.

Por último, Nicola Cruz ofrecerá un sideshow el 28 de marzo en Bosque Luz. Lo hará en compañía de los chilenos Matanza (DJ set). El DJ ecuatoriano-francés es un innovador contemporáneo, mezclando sonidos andinos con electrónica. Es el décimo show satélite de Lollapalooza 2019 y los tickets para esta presentación saldrán a la venta este viernes 8 al mediodía en Punto Ticket.

Horarios

El viernes 29 Kendrick Lamar finaliza la primera jornada de festival en VTR Stage desde las 22 horas. Previamente por ese escenario habrán pasado Greta Van Fleet, Snow Patrol, Francisca Valenzuela y The Inspector Cluzo.

Lenny Kravitz será el nombre estelar en el Banco de Chile Stage, iniciando a las 20:30. Seguirá a Vicentico, Los Tres, Lany y a las responsables de inaugurar la música para esta edición de Lollapalooza: Frank’s White Canvas, que desplegarán sus primeros acordes a las 13:00.

Durante el viernes se presentarán varios nombres a seguir. Drefquila debuta en Lolla a las 13:45, abriendo los fuegos en el Lotus Stage. Ángel Parra y Los Retornados asoman en Kidzapalooza a las 16:30, mismo escenario donde se producirá el esperado retorno de Los Pulentos (18:00).

Kungs se tomará el Perry’s Stage a las 18:00. Media hora después, Jorja Smith entrará en calor en el Acer Stage. Y a las 19:00 llegan Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso en el Lotus Stage.

Paulo Londra ocupará el Acer Stage a las 20:30. A las 20:45 llega Tokio Ska Paradise Orchestra al Lotus Stage, y a las 21:45 llegan los esperadísimos Dimitri Vegas & Like Mike al Perry’s Stage by VTR. Satori, por su parte, dará un espectáculo de largo aliento desde las 21:00 en el Aldea Verde Stage by Engie.

En el Heineken Lounge Stage, abrirá los fuegos Drunvaloop, seguido por Dj Tressor, Compadre y al ciere la chilena Fernanda Arrau.

El sábado 30 la música parte a las 12:30 con Humboldt en el Acer Stage. Con ello, arranca una jornada de 11 horas ininterrumpidas, con el broche de oro a cargo de Twenty-One Pilots, que se toman el VTR Stage desde las 22 horas, cerrando la noche a las 23:30.

La acción en el VTR Stage inicia a las 13:30 con Monsieur Periné. Luego, pasarán Ziggy Marley, Bring Me The Horizon e Interpol. En el Banco de Chile Stage Zaturno subirá a las 12:45, para luego dar paso a Kamasi Washington, Portugal.The Man, Years & Years y el cotizado Post Malone, que salta a la tarima a las 20:30.

Hay chilenos destacados en distintos escenarios el sábado. Pillanes (13:45, Acer Stage), Gianluca (14:00, Lotus Stage), Ases Falsos (15:00, Acer Stage), Tomasa Del Real (15:45, Lotus Stage) y DJ Who (19:45, Perry’s Stage) son algunos de los que más interés han generado en la previa. Paloma Mami comienza a las 18:55 en el Lotus Stage, y a las 20:15 ahí mismo se presentará por primera vez en Lolla el gran Américo.

En el Acer Stage desde las 18:00 se sucederán Protoje & the Indignation, Rüfüs du Sol y Odesza. Y Steve Aoki, otro nombre estelar de la fiesta del sábado, va a la cancha a las 22:15 en el Perry’s Stage by VTR. Sato ri y Dj Raff serán los encargados de cerrar la jornada del sábado en el Heineken Lounge Stage

El domingo 31 la bienvenida será a pura música chilena con tres excelentes nombres. Adelaida (12:30, Banco de Chile Stage), Cigarbox Man (13:00, Acer Stage) y Fiskales ad-Hok (13:15, VTR Stage) serán los primeros en sonar.

En el VTR Stage se presentarán también Gepe, Juanes y The 1975. El número de cierre del escenario y también del festival son los Arctic Monkeys, que arrancan a las 21:45 y bajarán la cortina a las 23:30.

El Banco de Chile Stage tiene acción asegurada con La Vela Puerca, Troye Sivan, Foals y el gran número que se espera para las 20:15: el británico Sam Smith.

Será un día sin descanso. GTA (17:15, Perry’s Stage by VTR), C.Tangana (17:45, Lotus Stage), Seun Kuti (18:15, Aldea Verde Stage by Engie) y la imperdible Rosalía (18:45) son una muestra de todo lo que ofrece Lolla el domingo.

Eso no será todo, ya que las últimas horas del festival serán una celebración inolvidable. Joe Vasconcellos (19:15, Lotus Stage), Don Diablo (19:45, Perry’s Stage), St. Vincent (20:30, Acer Stage), Ana Tijoux (20:45, Aldea Verde Stage) y La Floripondio (21:00, Lotus Stage) no darán respiro a los asistentes. Y todo esto antes de llegar a otros dos súper nombres que arrancan en paralelo a las 22:15: Macklemore (Acer Stage) y Tiësto (Perry’s Stage). El domingo en el Heineken Lounge Stage estarán al mando Valesuchi, Fantasna, Sita Abellán, entre otros.