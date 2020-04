Varada en Uganda

Fue a mediados del año pasado, estando aún en cuarto medio en el colegio Pedro de Valdivia, de Concepción, cuando Macarena López (19) decidió tomarse un año sabático antes de entrar a estudiar psicología. Después de revisar distintas posibilidades de un voluntariado en el extranjero, encontró en Instagram la organización Cooperating Volunteers. En agosto los contactó y compró un pasaje con fecha de ida para el 10 de enero. El destino: Uganda. “Era mi sueño”, dice a Capital.

Reunió los 3.313 dólares que necesitaba para costearse seis meses en el país africano -el monto incluiría alojamiento, soporte y comidas- y se embarcó rumbo a Fort Portal, un pueblo emplazado en el oeste de Uganda. Cuando llegó ese 10 de enero, todo “pintaba bien”, dice al teléfono. En su casa alojaba un grupo de voluntarios de entre 17 y 30 años, la mayoría provenientes de España. Las quince personas que dormían ahí eran custodiadas por un guardia y contaban con la ayuda de una señora para las labores domésticas. Pero el estallido del coronavirus cambió sus planes y todos menos tres -Macarena y dos voluntarios españoles- regresaron a sus países de origen.

Una “exageración”

Desde enero hasta principios de marzo, López trabajó en un orfanato ubicado a 45 minutos caminando desde la casa donde se hospeda. Algunas veces, relata, se trasladaba en boda-boda, una especia de moto en la que pueden ir dos pasajeros.

En el centro, llamado Toro Baby’s Home -compuesto de cinco casas-, la chilena cuidaba a niños de hasta 3 años que han sido abandonados producto de las guerrillas. Su tarea era ayudar a las “madres” -así se las llama a las encargadas de las menores- en el cuidado de 50 niños, a quienes debía cambiar pañales, alimentar y cuidar. Para hacerlo tenía que cumplir dos turnos diarios, de 9:30 a 12:30 y de 15:30 a 17:30.

El pánico, cuenta, comenzó hace pocas semanas. Hacia fines de febrero, los voluntarios miraban el Covid-19 como una “exageración”. “No le tomamos el peso. Hasta que los españoles empezaron a ver en las noticias que su país estaba con toque de queda y aplicando medidas estrictas. Ahí se produjo el estrés. Y ya los últimos que se fueron de regreso a Madrid y Barcelona estaban desesperados por partir. Pensaban que se iba a acabar el mundo”, cuenta López desde su residencia en Fort Portal.

Pasaje cancelado

En Uganda se han confirmado 52 casos de coronavirus y no hay muertes aún, al menos oficialmente. El país no está bajo cuarentena total, pero el transporte público está prohibido y los locales no indispensables fueron cerrados.

“Quiero volverme”, confiesa López, quien planeaba quedarse hasta mayo, pero luego que la mayoría de sus compañeros dejaran la casa se angustió y decidió cambiar sus pasajes para 10 de abril. Sin embargo, el viernes pasado se enteró que su vuelo fue cancelado.

“Mis papás, desde Concepción, siempre me preguntaban cómo veía el panorama desde Uganda. Mi papá me sugirió en un principio regresara a Chile, y yo le dije: ‘papá, esto no es nada’. Pensaba que iba a pasar rápido”, cuenta.

La angustia la llevó a somatizar y hace unos días le aparecieron pequeñas ronchas rojas en sus manos y piernas y granos en la cara. “Esta semana recapacité porque no puedo seguir viviendo así con tanto estrés. Liberé, solté y dije: ‘¡que pase lo que tenga que pasar!’”, asegura. Tras eso se programó para quedarse otros tres o cuatro meses allá, y reconoce que tiene cubiertas sus necesidades básicas. Sin embargo, reconoce que le preocupa enfermarse. Si eso ocurre tendrá que tratarse en casa, pero cualquier complicación sería casi imposible de atender. «Nosotros tenemos acceso a un hospital que no tiene recursos, no creo que puedan hospitalizarme si me da coronavirus. El sistema de salud es precario, aquí hay problemas de desnutrición, de desabastecimiento de material médico», dice.

No solo eso. López asegura que desde la llegada de la pandemia a la nación se ha generado un sentimiento “anti blancos” entre la población local en la que conviven diferentes tribus y etnias. “No se puede caminar por la calle. Te gritan ‘coronavirus’. Lo dicen en un tono enojado, nos ven como los culpables, como el enemigo”, cuenta. Por lo mismo, desde la agencia les recomiendan no salir: solo para el abastecimiento necesario.

Por estos días se ha quedado en la casa intentando encontrar alguna forma de regresar a Chile. La agencia está encargada de buscarle un vuelo, mientras ella comparte datos y contactos a través de un grupo de Whatsapp de chilenos varados en África. A través de ese medio contactó al cónsul de Chile en Kenia, quien le consiguió una autorización para un eventual traslado al aeropuerto. Pero de vuelos, no hay nada.