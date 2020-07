Una película y una serie poderosamente femeninas

Michaela Cohen es la creadora, codirectora y protagonista de esta historia que transcurre en Londres a partir de una noche de fiesta tras la cual la joven escritora Arabella tiene unos flashbacks que la llevan a concluir que fue drogada y abusada. Tratando de reconstruir lo sucedido, la serie muestra también otras situaciones vividas por su grupo de amigos y que demuestran cómo hay conductas de abuso que hemos normalizado como sociedad. Temas que hoy están tan presentes en la agenda nacional como el consentimiento, la violación y el femicidio, son tratados en I may destroy you de una manera muy particular; con instantes de humor, confusión y crudeza. La serie es una realización de la BBC y está dentro de lo más destacado del año en el streaming. Aquí en Chile está disponible a través de HBO y va en el capítulo 6 con estrenos semanales.

El catálogo de Netflix ha ido creciendo de tal manera que a veces cuesta encontrar la película indicada para uno. Por eso les queremos recomendar Maudie, el color de la vida. Se trata de una biopic que cuenta la historia de la artista Maud Lewis y es protagonizada por Sally Hawkins y Ethan Hawke. La pintora canadiense padecía de artritis reumática y luego de atravesar una serie de dramas y dificultades llega a trabajar a la casa de un pescador huraño, con quien de a poco va construyendo una relación. A pesar de su enfermedad Maud pinta todo lo que ve: paredes, objetos domésticos y trozos de madera, de manera de llenar de color todo lo que la rodea. Finalmente su talento es descubierto y sus obras adquieren gran valor. La historia es emotiva, inspiradora y destacan las grandes actuaciones de Hawkins y Hawke.