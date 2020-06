Una conversación entre damas

«Está conectándose la Cecilia parece”, comenta Martita Larraechea (ML) desde el comedor de su casa. De fondo, un colorido cuadro de la recién fallecida artista Gracia Barros en tonos azules contrasta con su impecable blusa blanca. Es la primera de todas en entrar a la reunión de Zoom, programada para las 11 am del miércoles 27 de mayo.

“Sí, vamos a esperar a que se conecten todas para partir”, le comento mientras los demás recuadros de la pantalla se prenden.

“¡Hola, Martita! ¿Cómo estás?”, saluda entusiasta Cecilia Morel (CM) apenas aparece en escena, sentada en un sillón de su casa con una chaqueta color mostaza y un pañuelo. A sus espaldas se distinguen varios marcos de fotos con retratos familiares.

-ML: Aquí estoy, encerrada hace tres meses con Eduardo y la Margarita, nuestra nana que nos acompaña hace más de 30 años. ¡Eduardo está que araña la puerta! (Risas).

-CM: (Risas). El humor es muy importante en estos tiempos, Martita. Eres genial.

-ML: Es lo único que no podemos perder en la vida porque, si no, nos morimos todos.

Mientras Luisa Durán intenta conectarse, la conversación entre Cecilia y Martita continúa. El tono es cercano y se les ve totalmente distendidas.

Por sus edades, entran en la categoría de “adulto mayor”, pero prefieren autodenominarse “adultas mejores”, aludiendo al programa “Adulto Mejor” que Morel lidera junto al Senama y el Ministerio de Desarrollo Social, y que tiene como foco ese sector de la población. Los primeros esfuerzos en este camino los lideró Larraechea a fines de los 90, durante el gobierno de su marido Eduardo Frei, amplificando campañas de vacunación masiva. “Creo que en este tema me anticipé a lo que venía, porque cuando Eduardo asumió el gobierno, Chile era un país de gente joven y de repente se convirtió en un país de gente adulta”, comenta la ex primera dama.

Es mediodía. Mientras la conversación avanza, en La Moneda Sebastián Piñera se reúne con su equipo de emergencia por el Covid-19; Eduardo Frei participa en una teleconferencia organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que él preside; y Ricardo Lagos habla con un grupo de asesores políticos por Zoom.

A raíz del activo rol de sus cónyuges en la contingencia nacional, las tres coinciden en que nunca se vieron como figuras políticas. Reconocen haber cumplido un papel muy importante a nivel social, en especial a través de las fundaciones que están bajo su responsabilidad.

No niegan haber tenido –o tener– influencia a puertas cerradas cuando las cosas se tornaban complejas. Estar en esa “segunda línea”, dicen, tiene mucho de adrenalina y vocación social, pero también de una permanente tensión y responsabilidad.

“Perdón, la verdad es que la tecnología me supera”, comenta Luisa Durán (LD) a los pocos minutos de haberse iniciado el encuentro virtual. Un poco más rubia y con unos modernos anteojos con borde negro que le enmarcan sus ojos. Sentada en la terraza de su departamento, la ex primera dama se incorpora rápido a la conversación.

Echaron de menos la presencia de la señora Leonor Oyarzún, esposa del ex presidente Patricio Aylwin. Las tres concuerdan en que su bajo perfil no opacó su activo rol como primera dama, quien fundó tres de las siete fundaciones de la Presidencia: Integra, Prodemu y Fundación de las Familias. Sin duda la consideran un gran referente.

Cuenta cuentos, Tai chi y gimnasia

Debido a la cuarentena, las tres pasan todo el día en sus casas. Salvo en contadas excepciones, Morel asiste a reuniones en La Moneda, en las que lidera programas para los adultos mayores en el marco del Covid-19 y de salud mental. La mayoría de los encuentros se realizan en su oficina en el segundo piso del palacio presidencial, la misma que usaron sus antecesoras.

-¿Cómo les ha impactado esta cuarentena en lo personal?

-CM: “En el tema de los afectos, si bien estoy separada físicamente de mis hijos y nietos, siento que estamos mucho más cerca. Hoy hablo mucho más seguido con mis hijos y mis amigas”. Antes, por la vorágine diaria, reconoce que no se contactaba tan a menudo como ahora. Hoy siente que está más encima del día a día de sus 4 hijos y de sus 11 nietos.

-ML: “Yo personalmente pensaba que no me importaría tanto estar sola, ya que me gusta leer, hacer crucigramas y hacer un montón de cosas sola, pero la verdad es que la vida está siendo un poquito monótona”. Desde marzo, ni ella ni Frei se han movido de su hogar en Baztán. Y, para hacerle el quite a la monotonía, almuerzan cada día en distintos lugares de la casa. Junto al ex presidente, dedican un par de horas al día a hacer gimnasia y “por suerte”, reconoce Larraechea, “yo soy de muy buen ánimo y siempre estoy haciendo cosas para tirar para arriba”.

-LD: “En mi caso, como yo ya estoy jubilada, he seguido haciendo lo mismo. Lo que me falta, eso sí, son mis 14 nietos. Eso ha sido una prueba muy difícil, porque de verdad yo estaba acostumbrada a verlos prácticamente todos los días”.

-CM: “Me pasa lo mismo. Yo tengo nietos muy chicos y es difícil verlos, ya que ellos no sabrían guardar la distancia. Me cuesta mucho no verlos porque soy muy de piel”. Para suplir esta separación y mantener el contacto, optó por grabarse contando cuentos y se los manda en formato video.

-ML: “Mis hijas viven pendientes de nosotros todo el día: que no hagamos esto, que no hagamos lo otro. Hablo con ellas todos los días y me mandan fotos de los niños por el chat”.

El encierro les ha dado tiempo para desarrollar nuevas habilidades. Cecilia, quien dice que siempre se encontró un poco torpe de manos, en estos meses ha tejido, cocido y jardineado. “Esto me ha permitido ampliar mi propio mundo, lo cual es bueno para nuestra etapa de la vida”, señala. Luisa, por su parte, se ha dedicado a la costura en patchwork –su gran afición– y todos los días asiste a una clase de Tai chi por Zoom. “Eso me hace bien y me entretiene”, indica.

Martita Larraechea cuenta que su relación con el ex presidente también ha dado buenas sorpresas: “Estos casi 53 años de matrimonio se han visto absolutamente a prueba, porque la verdad es que no estábamos acostumbrados a estar todo el día juntos con Eduardo, y fíjate que me he dado cuenta de que nos llevamos súper bien, lo pasamos genial. Vemos películas y leemos juntos”.

La tecnología no ha sido un impedimento. Las tres se sumaron a las novedades tecnológicas para comunicarse y trabajar. Manejan Zoom y Facetime con facilidad.

En la cabina de control

-CM: “Cuando eres la señora del presidente, es como si estuvieras dentro de la cabina de control y sientes que la marejada se te viene encima. Y aunque a veces angustia, eso te empuja a no bajar los brazos y ayudar a solucionar el problema que se está enfrentando”. En ese sentido, y respecto de la actual crisis sanitaria que vive el país, se ha preocupado de saber alertar, bajar el temor y el pánico excesivo de la población de más riesgo. “Yo les digo a las personas mayores ‘no nos vamos a morir todos. Somos un factor de riesgo, pero eso no significa que nos vamos a morir’”.

-ML: “Es cierto. Como compañera, uno se siente responsable de todo lo que pasa, con el deber de monitorear las cosas todo el día, y eso es muy agotador anímicamente. Me acuerdo del impacto que tuvo en lo social la sequía de 1998 y en lo económico la crisis asiática en el gobierno de Eduardo”.

-LD: “Yo creo que este lugar de la señora del presidente es una posición tan indefinida, tan difícil. A mí siempre me pareció raro, primero porque no es un cargo y pese a que había una antecesora, lo que quedaba era sumarte a tu marido y a su proyecto”.

-CM: “Tienes razón, Luisa. Lo que pasa es que no estamos en la política pública, sino que nosotras somos como brazos que tocan a la gente. Y hasta el momento, somos figuras queridas y valoradas”.

Tal como en su momento lo fue Martita Larraechea, entre los años 1994 y 2000, y Luisa Durán entre el 2000 y 2006, Cecilia Morel actualmente es presidenta de la Red de Fundaciones de la Presidencia: Integra, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), Fundación de las Familias, Chilenter, Museo Interactivo Mirador (MIM), Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y Artesanías de Chile.

Esta red de fundaciones las ha mantenido conectadas y trabajando en conjunto, ya que cada una empujó una iniciativa en particular. Luisa Duran lideró la FOJI y Martita Larraechea el MIM y Prodemu. Morel ha encabezado los avances tecnológicos y el lanzamiento de nuevas iniciativas que se han desarrollado tras el coronavirus. Por ejemplo, el MIM se puede visitar de manera virtual; la FOJI en conjunto con Integra lazaron el programa “Orquesta en la Casa”, un programa de iniciación musical para niños desde los 3 meses hasta los 5 años, vía remota.

-LD: “Me parece que las fundaciones reflejan la personalidad de nosotras. Siguieron funcionando y mejorando, independientemente de los cambios de gobierno y del color político. Aquí tenemos que felicitarnos todas”.

-Siguiendo con esta figura de la cabina de control, ¿cómo están sus maridos en cuanto a la crisis?

-LD: “Yo lo he visto muy preocupado y ocupado. Momentos en que ve todo negro, y otros mejores”.

-ML: “Eduardo está muy preocupado sobre qué va a pasar con el futuro, con el país y su querida Asia. Está tratando de vislumbrar un futuro”.

-CM: “Ocupadísimo y con un sentido de responsabilidad muy grande. Por personalidad, Sebastián es muy trabajólico. Gracias a Dios tiene una racionalidad inmensa, porque son tantas las variables y presiones de los sectores políticos de todas partes. Lo veo muy resiliente, sé que se angustia a veces, pero es muy optimista. Aprovecho de agradecerles a sus maridos porque han sido muy colaboradores, a pesar de las divisiones políticas y pugnas, entienden la visión de país”.

Las reflexiones

En la conversación constantemente surge la preocupación sobre cómo será la vida después de que esto termine. ¿Actuaremos de la misma manera? ¿Seremos más compasivos? ¿Menos violentos?

-CM: “Creo que todas las generaciones han tenido golpes fuertes”, comenta Cecilia Morel. “A nosotros nos tocó la UP, el golpe militar, los derechos humanos y después la recuperación de la democracia. Pero la generación de 40 años o menos, no había tenido un golpe histórico tan potente. Por eso, me gustaría ahondar en cómo va a internalizar la juventud demandante y ansiosa de hoy día esta catástrofe y cómo va a ser su reacción posterior, si en ellos va a haber un cambio o no”.

-LD: “Yo he seguido con preocupación las cosas que pasan con la gente tan desobediente. Y me impacta cómo no hacen un esfuerzo por mantener el distanciamiento. Lo encuentro de un egoísmo brutal. Por suerte mantengo la esperanza de que hay gente buena y preocupada por los demás”.

-ML: “Una reflexión que me angustia un poco es que después de esto se supone que deberíamos cambiar porque somos personas inteligentes… pero no creo nada. Tal como dice Luisa, la gente que sale a la calle y le importa un comino. Hemos pasado terremotos, tsunamis, y varios se llenan la boca diciendo que ahora todos vamos a ser mejores. ¡Las pinzas! Seguimos siendo los mismos”.

Las tres mujeres dicen les quedan cosas por hacer. Que tienen tareas aún por cumplir en el país. Principalmente, porque les preocupa la pobreza que se esconde detrás de una crisis de este tipo y porque se reconocen afortunadas de poder sobrellevar el encierro de manera privilegiada.

Ha pasado más de una hora. Se acaba el tiempo y cada una debe volver a lo suyo.

-ML: “Con Eduardo vamos a estudiar unos papers que nos recomendaron, y en la tarde tengo una reunión con el CENFA (Centro de la Familia)”, organización en la que participa.

-LD: “Yo seguiré haciendo la vida normal, jardineando, hablando con los niños y terminar lo que estoy tejiendo. Algo me pasa que no he podido leer”.

-CM: “¡Yo estoy atrasadísima! Me tengo que ir volando a una reunión con Compromiso País para ver el tema de los discapacitados y sus cuidadores”.

Son las 12:15 de la tarde. Se despiden y salen de la pantalla.