Un heterogéneo almuerzo en Catapilco

El ex jefe de gabinete del contralor Ramiro Mendoza es cercano a personeros tanto de gobierno como de la ex Nueva Mayoría. Cartas fijas en estos almuerzos de verano son los PPD Francisco Vidal y Nicolás Eyzaguirre, que se trasladan a la parcela de Correa desde Maitencillo. También asistieron el ministro de Justicia, Hernán Larraín, con su mujer, Magdalena Matte; el diputado UDI Jaime Bellolio; la ex ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, y el cardiólogo José Miguel Puccio, que fue médico presidencial de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La comida estuvo a cargo de Pincho Patagónico, un equipo de asadores que prepararon una parrilla al estilo austral. Uno de los asistentes cuenta que el encuentro se mantuvo cordial y no hubo discusiones políticas. Al ser consultado por eventuales candidaturas presidenciales, el ex vocero Vidal respondió, entre risas, que su candidato era Joaquín Lavín, esto en alusión a su amistad y dupla mediática con el edil de Las Condes.