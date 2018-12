The Guardian incluye a dos chilenas en jurado para elegir Las mejores 100 futbolistas del mundo

El diario inglés publicará un ranking donde se destacarán a las 100 figuras del fútbol femenino internacional este 2018. En la lista de 72 jurados que deberán votar a las mejores jugadoras, entre un total de 500 nombres, figuran dos chilenas. Una de ellas es la jugadora Iona Rothfeld, abogada, ex seleccionada nacional, presidenta y fundadora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. La otra integrante del jurado es la comunicadora Javiera Court, ex futbolista de la UC, columnista deportiva en El Desconcierto, feminista y activista LGBT. The Guardian ha elaborado esta lista desde 2016, pero en esta ocasión lo realizó en conjunto con el medio especializado The Offside Rule Podcast. Juntos convocaron al panel internacional de jueces, entre los cuales también aparecen importantes figuras como la ex delantera del Arsenal, Kelly Smith. Este viernes 7 de diciembre se dará a conocer la lista de ganadoras en su totalidad.