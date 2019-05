The Core, el proyecto deportivo que tiene como socio a Cristián De La Fuente y Josefina Montané

Cristián De La Fuente, Josefina Montané y Kira Huberman (FOX Sports) son algunos de los rostros asociados a The Core Training, un proyecto que busca crear espacios deportivos familiares en espacios facilitados por las municipalidades. El proyecto consiste en un modelo de ejercicios distinto a los del gimnasio: “¿Crees que el hombre de las cavernas estaba hecho para hacer press banca y levantar bíceps? No, estaba hecho para saltar, elongar, hacer deporte sin lesionarse”, explica Jaime Lavín, fundador y gerente general de The Core Training. Es decir, propone una forma más natural de ejercitarse, contrario a lo que propone la “industria fitness” y en familia.

Por ahora la iniciativa está siendo evaluada por los municipios y en la medida que haya avances, los rostros tomarán un rol más concreto, aunque De La Fuente ya participa de forma más activa: en marzo pasado junto a Jaime Lavín se reunieron con el edil de Las Condes, Joaquín Lavín.