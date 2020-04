Steven Levitsky, politólogo: “Existe una amenaza grande para las democracias débiles del mundo”

Steven Levitsky pasa estos días de cuarentena en su departamento cerca de Boston junto a su familia. El politólogo estadounidense, que es profesor titular de Harvard en las asignaturas de Gobierno y Estudios Sociales y experto en democracia y América Latina, vive este periodo de aislamiento social justo en medio de un año sabático, tiempo que se tomó para investigar y escribir un libro –que espera lanzar el próximo año–, sobre los regímenes autoritarios que surgen de revoluciones violentas, como los que se asentaron en la Unión Soviética, China, Vietnam, Nicaragua, México y algunos otros casos.

Levitsky cree que existen posibilidades de que la forma en que se ejerce y se distribuye el poder en las naciones pueda mutar luego de la crisis generada por el Covid-19 y piensa que el caso chileno puede dar luces al respecto: “Las democracias modernas enfrentan un desafío de modernización. Tenemos instituciones del siglo XIX y el siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI y los ciudadanos en casi todo el mundo están exigiendo otro tipo de relación con sus gobiernos. Chile, de hecho, estaba antes de la crisis por el coronavirus en un proceso de este tipo y a la vanguardia de América Latina en el debate y la experimentación con nuevas instituciones democráticas. No sé si esta crisis mundial va a acelerar el proceso de repensar cómo hacer funcionar la democracia, pero sí puedo decir que las guerras mundiales sí tuvieron efectos muy fuertes, sobre todo en Europa, en sus instituciones democráticas, de hecho, se llegó al sufragio universal después de la Primera Guerra Mundial”, explica.

-¿Cómo piensa que la crisis sanitaria generada por el Covid-19 puede modificar las relaciones políticas entre los ciudadanos y la autoridad política?

-Esto es pura especulación, pero creo que podríamos vislumbrar un par de aspectos. El efecto que más preocupa no es el directo del coronavirus, sino el efecto indirecto y que tiene relación con la profundidad de la crisis económica que puede generar esta crisis sanitaria. Es claro que se viene una crisis económica mundial, quizás la más profunda desde los años treinta, y las crisis profundas muchas veces terminan matando democracias. En ese sentido, una crisis económica es una amenaza muy grande para las democracias débiles del mundo, incluyendo varias latinoamericanas. Post crisis de los treinta colapsaron varias democracias europeas y latinoamericanas, y ahora creo que vamos a tener un desafío muy grande para muchas democracias jóvenes.

-En ese sentido, ¿cree que esta crisis pone en riesgo la democracia como la entendemos hoy y sus principios, o a algunas democracias en específico?

-Creo que pone en riesgo a algunos regímenes en específico. A ver, para combatir al virus y su contagio, en todas las sociedades del mundo, incluyendo democracias fuertes como Alemania, Finlandia o Costa Rica, las sociedades han tenido que ceder derechos individuales: todos sabemos que tenemos que quedarnos en casa sin hacer fiestas ni salir al parque. De ahí que hay muchos comentarios sobre la gran expansión del poder del Estado durante esta crisis y que eso podría minar la democracia, pero yo no creo eso.

-¿Por qué?

-En casi todas las sociedades, más del 95% de la población entiende y está de acuerdo con estas medidas y existe un consenso de que estas disposiciones durarán un corto tiempo. Claro que hay ciertos casos, como Hungría, donde algunos autócratas han aprovechado esta situación para consolidar su poder. Pero en general, en la mayoría de los países esto no pasará. En Alemania, por ejemplo, Angela Merkel no va a aprovechar esta situación para imponer un régimen autoritario debido al coronavirus, ni siquiera lo harán personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Por eso, lo que sí me preocupa es el efecto indirecto de la crisis económica: cuando a la economía le va muy mal por mucho tiempo, las democracias más débiles suelen colapsar o están en peligro de colapsar.

-¿Cuáles cree usted que son hoy democracias débiles susceptibles de colapsar si se profundiza una crisis económica derivada del coronavirus, pensando sobre todo en Latinoamérica?

-En Latinoamérica hay más riesgo entre los países centroamericanos y los andinos. México, Chile, Argentina y Brasil son democracias más fuertes que las de estos países, pero tampoco están fuera de peligro. Diría que Uruguay y Costa Rica están fuera de peligro, pero el resto quién sabe. Pero sobre todo me preocupan países como Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú y Paraguay, que son democracias más débiles.

-¿Qué otros cambios podríamos ver?

-Creo que veremos el fin del consenso neoliberal que ha existido sobre todo en América Latina por ya varias décadas. Necesariamente existirá una revalorización del papel del Estado y el regreso de la idea de que en ciertas áreas un Estado activo es necesario, creo que vamos a advertir esto también en países como Estados Unidos e Inglaterra. Además, y esto puede ser más un deseo que una certeza, pienso que la ciudadanía sacará lecciones en torno al peligro de elegir gobiernos de corte populista.

-¿En qué medida la crisis por el coronavirus puede influir en esa línea?

-Hasta ahora me parece que los gobiernos populistas han tenido, con algunas excepciones, las peores respuestas ante la crisis sanitaria. Me refiero a Bolsonaro en Brasil, a López Obrador en México, a Trump en Estados Unidos y a Erdogan en Turquía. Eso pasa en parte porque sus discursos populistas se basan en un rechazo al establishment, a los expertos y a la elite, y eso te lleva a la ruina en el caso de una pandemia. Queda demostrado así que rechazar el consejo de los científicos y los técnicos es muy peligroso. Mi esperanza es que los ciudadanos saquen esa lección.