¿Son transparentes las cifras de China respecto al Coronavirus?

Alberto, ingeniero químico chileno de 43 años, vive en Wuhan desde hace 7 años con su señora y sus dos hijas. Desde la ventana de su edificio, ubicado en la denominada “zona cero”, puede ver las enormes filas que llevan formándose desde hace más de una semana afuera de las funerarias. “Por lo bajo 800 personas esperando las cenizas de sus familiares”, relata. La situación lo aterra y, por lo mismo, ha decidido no publicar su apellido. “Sabemos que las cifras están manipuladas y eso nos asusta más. Quizás la situación se les fue de las manos”, asegura con tono preocupado mirando a la pantalla de su computador.

Según un informe secreto elaborado por el servicio de inteligencia para la Casa Blanca, China ocultó las cifras oficiales del brote de coronavirus en su país, mostrando menos casos de contagios y fallecidos de los que hubo realmente. A este documento se le agrega lo dicho por Radio Free Asia que asegura que cada una de las siete principales funerarias de Wuhan ha estado entregando unas 500 urnas por día. Las incineraciones comenzaron el 23 de marzo y se cree que terminarán el 5 de abril, lo que ha llevado a calcular que el total de muertos en Wuhan podrían superar los 40.000.

Una duda sembrada

El gobierno del gigante asiático aseguró que desde el inicio de la pandemia hasta ahora había unos 82.000 casos de contagios y 3.300 muertes, cifras más bajas que la de países europeos como Italia y España y también que Estados Unidos, pese a que la población del país supera con creces la de cualquiera de los 170 países que han sido afectados por el coronavirus.

Hasta el día de hoy, en España las autoridades sanitarias han confirmado 117.710 contagios y 10.935 muertos. En Italia se reportaron 119.827 casos y desde Estados Unidos, que se posiciona como el país con más infectados, la cifra supera las 189.000 y de ellos hay 4.000 muertos.

Otro factor que ha puesto en duda las cifras de China, es que se confirmó que las personas que dan positivo en el test, pero que no tienen síntomas, no forman parte de los números de contagiados. “Desde el 1 de abril vamos a incluir las cifras de pacientes asintomáticos en nuestros balances diarios para responder a las preocupaciones de nuestra sociedad”, dijo Chang Jile, jefe de la comisión nacional de salud de China. Sin embargo, cada nación está contabilizando a los contagiados de diferentes maneras, según aclaró un grupo de epidemiólogos para el diario español, El País. Por ejemplo dentro de las estadísticas de fallecidos de Holanda, no entran aquellos que presentaban patologías previas. En Francia, en tanto, sólo se contabilizan a quienes fallecen en hospitales, mientras que en España no registran muertes en residencias de mayores sin test.