Solo en Chile y Costa Rica es seguro beber agua de la llave en América Latina

El sitio canadiense de viajes Globehunters elaboró un mapa de las naciones donde las normas sanitarias permiten tomar agua de la llave. Y solo dos países en América Latina cumplen con estas condiciones: Chile y Costa Rica. El resto de los países latinoamericanos han sido marcados dentro de los lugares donde es mejor “no tomar agua del caño”.

Para la elaboración de este mapa, Globehunters recopiló información de la agencia de prevención y desastres de Estados Unidos y el Centro para el control de Enfermedades (CDC).

El mapa muestra 187 países que no serían seguros para el consumo de agua, lo que no significa que sea insalubre. Solo se recomienda no hacerlo por la posible contaminación de algunos componentes o porque el cuerpo no se acostumbrará al agua de la zona.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece que algunos factores que se deben considerar para decir que las fuentes líquidas pueden estar mal son: agentes infecciosos y productos químicos.