Seamos honestos: sin los hechos violentos del viernes 18, jamás habríamos asistido a la impresionante concentración pacífica del viernes 25 siguiente. Sin viernes de furia, no hay viernes de paz. Sin las seis estaciones de metro quemadas y vandalizadas durante el primer fin de semana, no se activa la movilización social ni resucita el proceso constituyente ni tendríamos al gobierno contra las cuerdas. Si Chile efectivamente despertó, fue porque lo sacaron de la cama a patadas. Es una conclusión incómoda pero inescapable: la esperanza que millones de chilenos depositan en el desenlace de esta historia, esa nueva normalidad a la que aspiran, ese cambio de modelo, una distribución más justa, una vida menos onerosa, mejores pensiones, el fin de los abusos, o lo que sea que se quiera, no habría sido posible sin el hito insurrecto y pirómano que abrió de par en par las compuertas del descontento y alteró significativamente el equilibrio de poder. Cacerolazos, carnavales y cabildos, todas las formas de expresión que se han sumado a la causa -esa causa donde caben todas las causas- son tributarias de la violencia original.

Analíticamente, es posible separar la violencia de la manifestación pacífica. Es lo que hacen casi todos los participantes de este movimiento, en toda su heterogeneidad. Casi todos ellos condenan la violencia, mientras reivindican el legítimo derecho a reunión, asamblea y expresión. Pero esta separación analítica no se hace cargo de la continuidad entre ambos fenómenos. Es cierto que la pradera prendió fácil porque el pasto estaba seco, pero no habría prendido sin una chispa. Es cierto que el gobierno estuvo desconcertado varios días concentrándose en la chispa y no en el incendio a sus espaldas. Pero no podemos olvidarnos del rol que jugó la chispa. En ese sentido, son más honestos quienes admiten que hay ciertas transformaciones que, por su envergadura, no se obtienen siguiendo las reglas del juego convencionales. O bien, que el statu quo está tan amañado por el sector que escribió las reglas en su beneficio, que no queda otro camino más efectivo que patear el tablero y empezar de nuevo. Son más honestos los que compararon el actual momento chileno con la toma de la Bastilla, reconociendo la validez de la vía violenta en situaciones que se estiman injustas y que no se revierten con el puro romanticismo de la desobediencia civil. Son más honestos los que consideran que la nobleza del fin justifica la perversidad de los medios. Son los que entienden que la democracia liberal y representativa, con su majadera insistencia en las formas y su exasperante lentitud burocrática, sencillamente no sirve para canalizar el desborde de la voluntad popular.

Una conclusión incómoda, insisto. Temible, incluso, para el mundo liberal y demócrata. Ese mundo piensa que la violencia -en un sentido tradicional- está descartada para conseguir objetivos políticos. Este episodio (aún abierto) nos recuerda que esa es una declaración de buenas intenciones, no una realidad. Nuestro sistema político, legalista y representativo, prescribe cuáles son las acciones permisibles para influir en el curso de la vida social. Una de esas acciones, obviamente, es competir en elecciones para ejercer cargos de poder. Otras acciones consisten en organizarse en torno a un interés -empresarial, sindical, etcétera- para hacerlo avanzar frente a los tomadores de decisiones. Ese rango de acciones permisibles excluye el uso bruto de la fuerza. Entendida en términos Arendtianos, la violencia es la negación de la política. Sin embargo, aunque haya sido desterrada del rango de acciones permisibles en una comunidad política civilizada, la violencia no ha desaparecido del repertorio humano. Está siempre ahí, contenida, esperando activarse cuando la desidia e inoperancia de los mecanismos formales generan una frustración más allá de lo tolerable.

Esta es probablemente la lección más radical de las últimas semanas en Chile: aunque elaboremos reglas que la excluyen de la vida cívica, la violencia no puede ser exorcizada de la convivencia social. Esto significa reconocer que dichas reglas -las reglas de una democracia liberal y representativa- son más frágiles de lo que parecen. Y nos obliga a aceptar que la normatividad impresa en nuestras instituciones no es neutra ni evidente ni refleja una verdad metafísica. Sobre esa normatividad específica se eleva un sinfín de posibilidades empíricas que describen la realidad del conflicto político, y eventualmente diseñan una nueva normatividad. Esto no significa, finalmente, que la violencia sea buena, legítima o aceptable. Bajo los parámetros de la democracia liberal, no lo es. Pero nos recuerda, como enseñaba Maquiavelo, a mirar de cerca la verita effettuale della cosa.