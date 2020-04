Ser inmigrante irregular en tiempos de Covid-19

Tamara, colombiana de 23 años llegó a Chile en septiembre de 2019, para las fiestas patrias. Su hermana mayor, casada con un chileno, vive acá hace más de 15 años y la invitó a vivir con ella mientras se estabilizaba. Durante 90 días con su visa de turista, no consiguió un empleo con contrato, lo que hizo que una vez que se venciera el plazo, pasara a estar en una situación irregular. En enero le ofrecieron un trabajo con contrato como encargada de limpieza de un bar en Recoleta. Para poder obtener sus papeles se autodenunció a Extranjería, y lleva 3 meses esperando a que haga efectivo el trámite. Hoy dice, está sin empleo y tampoco puede acceder a los beneficios del estado, ya que uno de los requisitos es estar inscrito en el registro social de hogares, para lo que debiera tener un rut vigente, que no tiene.

Sin ingresos, Tamara no ha podido cumplir con el llamado del gobierno de quedarse en la casa o de mantener el aislamiento social. “Voy a la feria los domingos a vender cosas que mucha gente me mandó durante el año pasado, aunque ya casi no está yendo gente a comprar”, dice. En la casa de su hermana, ubicada en Recoleta, viven 7 personas, comparten piezas y hay un baño para todos. De estas siete personas, 3 han tenido que salir a trabajar, todos en empleos informales, exponiéndose a estar contagiados. Y aunque en caso de contagiarse de Covid-19, puede atenderse como Fonasa tipo A, incluso estando en situación irregular, dice que prefiere no acceder a un hospital, a menos de que sea extremadamente necesario, por miedo a ser denunciada como ilegal.

La población migrante es de alrededor de un millón y medio, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De ellos, solo 20% trabaja en empleos calificados, lo que implica mucha vulnerabilidad en el escenario de pandemia por coronavirus. Además, 10,8% de la población extranjera es pobre; mientras que el 8,5% de la población chilena lo es.

Mayores plazos y una app

El caso de Tamara no es un hecho aislado. Según Michelle Víquez, directora social del servicio jesuita migrante, mucha de la población migrante está actualmente en su proceso de regularización. El año pasado, según cifras de la PDI, entraron a Chile 7.519 aunque según ella “siempre hay una cifra oscura, número de gente que no está registrada en ninguna parte y que no podemos saber cuánta es”.

Según la entidad, las dificultades que están pasando los inmigrantes irregulares son muchas y que además están llenas de incertidumbre. Por lo mismo, han decidido no quedarse de brazos cruzados. A mediados de marzo, comenzaron a hacer teletrabajo, suspendiendo la atención presencial, teniendo que potenciar con más fuerza su aplicación Migrapp donde atienden a todas las personas de forma personalizada y directa. Desde octubre hasta el día de hoy, la gente que solicitó ayuda a través de la aplicación se triplicó y ya están a punto de llegar a las 1.000 personas.

Michelle Viquiz asegura que las personas buscan ayuda humanitaria, ayuda en el pago de arriendos y asesoría en temas de proceso regulatorio, sobre todo en esta situación que se ha digitalizado todo, siendo que hay mucha población que no se maneja en la tecnología. Y agrega que los procesos en Chile son burocráticos y lentos. “Es un problema porque el tema de la formalidad en Chile sirve para acceder a los derechos más básicos. Aquellas personas que no están regularizada están muy vulnerables porque viven los abusos y la precarización laboral, al estar exentos de derechos”, dice.

El Departamento de Extranjería también ha tenido que adaptarse. Para los inmigrantes que ya contaban con cedula de identidad, pero que esta había expirado en 2012, se les dio un plazo de extensión hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta medida fue anunciada el 1 de abril, casi dos semanas después de que la medida haya sido anunciada para la comunidad nacional. Esto con el fin de tener su Rut vigente y poder acceder a los beneficios del Estado sin problemas.

Otra de las medidas que ha hecho está dirigida a quienes llegaron recientemente al país, es la extensión de la visa de turista, para no entrar en situación de irregularidad, pasado el plazo. “Esto para que nadie tenga impedimentos por materia de regularidad o multas pendientes”, asegura Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Sin embargo, la visa de turista no les permite trabajar de manera formal ni acceder a beneficios del Estado, estando aún expuestos a la precariedad y vulnerabilidad.

Bellolio asegura que desde octubre del año pasado las solicitudes de visa han disminuido de manera significativa. Durante el 2018 y el primer semestre del 2019 había 22 mil solicitudes y a partir de septiembre hasta ahora hay alrededor de 8 mil. Esto ha permitido que a pesar del teletrabajo, los plazos se mantengan dentro de los márgenes normales.