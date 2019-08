Claudio Cabrera, encargado de SEO del New York Times: “Hoy el SEO nos trae el 35% del tráfico”

Su día laboral comienza a las 6 de la mañana. Los editores del New York Times bromean con él y le dicen que nunca está desconectado y que no duerme. Y es que la función de Claudio Cabrera (35) es que el New York Times- sitio con alrededor de 280 millones de visitas mensuales y entre 130 y 180 artículos diarios publicados- esté posicionado lo “más arriba posible” en internet, para así lograr obtener los clicks en una búsqueda orgánica.

“La gente usualmente se ríe de mí porque creen que veo noticias todo el día y no duermo, pero la verdad es que si duermo”, dice Cabrera, quien estuvo en el seminario “Las nuevas audiencias: Desafíos y oportunidades para los medios en Chile”, organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes.

-¿Cuál es la forma de operación del equipo On-Platfform and Off-Platfform del New York Times?

-Usualmente tenemos una reunión a las 9:30 am, donde cada editor de área se reúne en una sola habitación y esos editores hablan de lo que están ocurriendo y lo que se llevará en prensa. Horas antes de eso, yo estoy trabajando en un reporte que desglosa el día anterior. Nos enfocamos en las notas en las que nos fue bien, en las que no, en las lecciones que aprendimos, en los tips que les daremos a la sala de redacción, en lo que podemos mejorar… Eso lo presentamos como equipo en cada reunión de la mañana, de lunes a viernes. Así, damos una idea de cómo nos fue y en qué podemos mejorar.

Antes de la reunión, alrededor de las 7 u 8 am me enfoco en las notas que hemos publicado en el tiempo que estuve durmiendo y reviso las historias a las que ya les está yendo bien. Mantengo un ojo en lo publicado, en lo que le está yendo bien y tengo un Google Doc donde mantengo un trackeo.

Dependiendo de la nota, dedico tiempo a googlear por ejemplo “Trump Israel” y ver si nuestra nota aparece en el top de búsqueda de Google. Si estamos rankeando bien, tomo una decisión de dejarlo solo o, si no estamos rankeando bien y está catalogado como importante, hablo con ese equipo editorial. Así, con ellos veo si podemos modificar titulares, o actualizar la noticia, linkear la nota a artículos previos, linkear artículos previos a la nota en cuestión… son pequeños tips que pueden significar ese cambio.

Hago mucho de eso y también veo las tendencias de búsqueda en Google. Así, puedo informar sobre temas que la gente está buscando y les pregunto si están interesados en escribir sobre ello. Pueden decir que si o que no.

Es un proceso de analizar las historias que consideramos importantes, encontrar historias que también encontramos importantes y que no han sido reporteadas por nosotros y también pensar más allá del día a día.

Crédito de las fotos: Universidad de los Andes

-¿Cuántas personas trabajan en ese equipo?

-Trabajamos entre 30 y 40 personas en lo que es SEO, Redes Sociales, FlipBoard y Newsletters.

-¿Cómo analizas el nivel de lealtad del Times?

-El New York Times tiene un nivel de lealtad muy alto de las diferentes audiencias y se ve por la cantidad de personas que ingresan directamente al sitio web. Además de ellos, hay gente que lee newsletters, otros que vienen desde redes sociales o SEO… Es un desglose grande. Hoy en día, diría que el SEO nos trae el 35% del tráfico así que es uno de los conductores principales de tráfico, pero el que más trae es definitivamente el que ingresa de manera directa.

-¿Quiénes saben de SEO en la sala de redacción?

El Times tiene una sala de redacción gigante, con muchísimos escritorios y con el equipo les enseñamos buenas prácticas para nuestro posicionamiento. Esto porque nuestro trabajo en SEO se vuelve mucho más rápido si todos entienden lo que hacemos. Quizás nunca lo entenderán en la forma que yo lo hago o que mi equipo lo hace, pero si pueden visualizar y proponer ideas, me demuestran que ese entrenamiento ha sido fructífero.

En la mayoría de los casos, me preguntan a mi: “¿Oye, deberíamos hacer esto?”, pero algunos van y lo hacen. Y si en SEO puedes enseñarle a algunas mesas de la sala de redacción y encuentran oportunidades en SEO es genial.

-¿Se debiera enseñar SEO en las escuelas de periodismo? ¿Se hace?

-Estoy 100% seguro que en las escuelas de periodismo debieran enseñar SEO. Yo enseño en un graduate school, en la City University of New York, pero son cuatro clases al año. Es algo así como un intensivo.