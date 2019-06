Se reafirma agenda laboral y cambios a procesos de negociaciones colectivas

En materia laboral si bien no hubo novedades, el mandatario reafirmó la agenda laboral que comprometió en periodo de campaña.

En línea con eso, y bajo el lema de “Modernización laboral”, el presidente Sebastián Piñera recalcó el interés del gobierno en incentivar la compatibilización del mundo del trabajo con el mundo de la familia, los estudios y el tiempo libre.

Y añadió que es clave en este escenario incorporar también al mercado laboral “las nuevas tecnologías que están cambiando profundamente la naturaleza y los requisitos de los trabajos del futuro. El cambio es tan rápido que muchos de nuestros jóvenes y trabajadores se desempeñarán en trabajos que hoy no existen, con tecnologías que aún no han sido inventadas y para satisfacer necesidades que aún no imaginamos.

En su discurso, el mandatario hizo un recuento de algunas de las iniciativas en materia laboral que ha impulsado durante su gestión, entre ellas los proyecto de trabajo a distancia o teletrabajo, estatuto laboral joven, derecho a Sala Cuna Universal y reducción de la jornada laboral de 195 a 180 horas mensuales y mayor flexibilidad en la distribución de esta nueva jornada laboral durante los diferentes días de la semana y estaciones del año.

También mencionó la reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), asegurando que los cambios apuntan a transformarlo en un eficaz instrumento de educación y capacitación permanente de nuestros trabajadores y de mejoras a su productividad y salarios.

Con respecto a lo que viene en la agenda, el Presidente recalcó que está en la agenda del gobierno la reforma a la Dirección del trabajo.

Por último, y algo que tiene expectantes a los actores del mercado laboral, Piñera recalcó la intención del gobierno de “modernizar la legislación que regula las negociaciones colectivas, los grupos negociadores y el rol de la Dirección del Trabajo, para empoderar a nuestros trabajadores”.