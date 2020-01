“Se puede, sí que se puede”, el libro que Pablo Zalaquett preparó con Capponi

Sus caídas y sus triunfos. Su separación, la muerte de su madre, sus buenas y malas incursiones en la política, lo mucho que lo afectó la imitación de Kramer, su emprendimiento como empresario de zapatos, el golpe de Penta en su vida, su resiliencia. De eso trata el libro que Pablo Zalaquett lanzará el próximo 26 de marzo bajo el título: “Se puede, sí que se puede”. Ese libro –que ha demorado un año en escribir– lo leyó su ex terapeuta, el psiquiatra Ricardo Capponi, quien además iba a ser uno de los presentadores. Para Zalaquett, la muerte de Capponi fue otro duro golpe más. Con él hizo terapia durante cuatro años y le permitió superar uno de sus momentos difíciles. “Muchos amigos, todos muy conocidos, me decían: qué impactante tu capacidad de resiliencia. Tienes que escribir tu experiencia”, comenta Zalaquett para explicar qué lo empujó a repasar su vida. Empieza recordando el momento en que cursaba su primer año de Ingeniería Comercial y la empresa de su padre quebró. Era el hombre de la familia y le tocó asumir responsabilidades. Luego vendrán otros episodios personales que van dando cuenta de su capacidad para pararse después de las caídas y cómo los golpes lo han hecho más fuerte. “Nunca hay que echarse a morir. Uno siempre puede salir adelante. Es cierto que en las crisis lo pasas mal, pero es una oportunidad para reciclarse”, afirma el ex alcalde de Santiago.