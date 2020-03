Se posterga revista de José Piñera

La decisión se comunicó el domingo en la mañana. “Saldrá de todas maneras. EyS no se rinde. Avisaremos fecha exacta. Keep Calm & Cuídense”. Este es parte del tuit con el que la revista Empresa y Sociedad, del economista y hermano del presidente, José Piñera, dio a conocer la medida: la edición de abril-junio, cuyo borrador estaba prácticamente listo para irse a imprenta, se postergará hasta fines de abril. ¿La razón? El cambio de fecha del plebiscito –que se llevará a cabo finalmente el 25 de octubre– y la “crisis sanitaria económica” a causa del coronavirus obligaron a cambiar la pauta.

La revista fue fundada en 1978 por el creador del sistema de AFP, para “proponer a Chile una visión de futuro anclada en la libertad integral”. Desde entonces ha sido relanzada cinco veces. La última, en noviembre de 2016. En la edición de enero Piñera afirmó: “Han caído dos bombas sobre la economía más exitosa de América Latina. La primera fue la violencia que estalló el 18 de octubre (…) La segunda la detonó el gobierno y los partidos políticos el 15 de noviembre (…) Llegó la hora de que la mayoría silenciosa de chilenos patriotas también ‘se jueguen la piel’ en los próximos 4 meses y digan NO a la violencia, NO a la mentira y NO a iniciar un camino de servidumbre”.