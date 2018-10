Se abre la temporada festivalera

-Festival Chile Jazz

Para los que disfrutan del jazz podrán ver hoy, en Santiago, la tercera fecha de la gira nacional de los artistas Ángel Parra Trío, The Change y Steve Coleman & The Five Elements, esta es la primera vez que el colectivo está en Chile y su estilo intenta combinar improvisación y estructura. El segundo grupo que forma parte del proyecto es The Change, que lo conforman el guitarrista argentino Federico Dannemann y el saxofonista ruso Zhenya Strigalev. Su música es de composición propia mezclado con funk y rock.

Por último estará también Ángel Parra Trío que busca mezclar el estilo popular con el folclor y el jazz, para así distinguirse del jazz clásico. Las entradas se pueden encontrar en PuntoTicket y se podrán ver en el Teatro Oriente de Providencia.

-Festival Campo Abierto

El evento tiene como headline al grupo indie Of Montreal, que presentará su nuevo álbum “White is Relic / Irrials Mood”. La banda estadounidense, con la voz de Kevin Barnes, hará un recorrido por sus grandes éxitos, además de presentar una nueva apuesta audiovisual. Este sábado, desde las 12:30 horas, se da inicio a este festival que además contempla entretención para toda la familia; habrá un espectáculo dedicado a los más pequeños, a mano de la productora Barco Volador. Además, Carolina Bazán y Carlos Labrín, chefs de los restaurantes “Ambrosía” y “La Mar”, prepararán platos creados especialmente para esta instancia. Las entradas se pueden encontrar en PuntoTicket y se realizará en el parque Renato Poblete en Quinta Normal.

-Festival Neutral 2018

Es la novena versión del festival de música que este año vuelve a realizarse en Matucana 100. Este sábado 6 de octubre, a partir de las 16:00 horas, se podrá disfrutar de distintos géneros musicales, como pop, rock experimental, trap y electrónica. Entre ellos estarán Taller Dejao, Congelador, Bronko Yotte, Fármacos, Diego Lorenzini, Niños del Cerro, El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco, Niña Tormenta, Kinética, Gianluca, Armisticio y Yaney. El festival es para mayores de 18 años y la hora de término es a las 4:00 am.

-Simposio Internacional de Escultura

Lo amantes de esta disciplina podrán ver cómo 18 artistas internacionales esculpen sus obras desde el 8 al 22 de octubre bajo el concepto “La diversidad”. En esta quinta versión se podrán ver los trabajos de Jo Kley, Georgi Minchev , Milton Estrella, Zdravko Zdravkov, Liliya Pobornikova, Miguel Merino, Hedayat Sahraei, Simona de Lorenzo y Alessio Ranaldi, que son expertos en esculpir en mármol travertino.

La particularidad de este año es que algunos artistas trabajarán otro tipo de materiales, como hormigón, acero, granito y madera. Los artistas que trabajan estos elementos son Federico Assler, Francisco Gazitúa, José Vicente Gajardo, Carlos Monge, Pilar Ovalle, Mauricio Guajardo, Isabel Langtry y Dolores Ortíz. La entrada es liberada en el Parque de las Esculturas en Providencia.