Santiago a Mil 2019: migración y mujeres en el eje del Festival

Esta nueva versión del Festival Internacional Santiago a Mil, que se desarrollará entre el 3 y 20 de enero del próximo año , contará con más de 60 montajes provenientes de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Uno de los principales focos de esta versión de Santiago a Mil será la fuerza de Mujeres Creadoras. Directoras, dramaturgas, artistas y profesionales de las artes escénicas provocarán a los espectadores desde sus distintas áreas, siendo encabezadas por la francesa Sophie Calle y su exposición Cuídese Mucho . Creadora de obras tan conmovedoras como transgresoras, acá la autora trabaja a partir de una ruptura amorosa, convocando a 107 mujeres quienes interpretan las palabras de un examante. Una suerte de coro femenino que está compuesto por retratos fotográficos de cada participante y sus respuestas, donde figuran referentes como Laurie Anderson, Jeanne Moreau y Christina Rosenvinge.

Foto: Exposición Cuídese mucho, Sophie Calle

Destaca el trabajo de una de las coreógrafas y bailarinas más célebres de Sudáfrica: Dada Masilo, que llegará con Swan Lake; una versión de El lago de los cisnes en la que esta mujer -reconocida por abarcar temas como los problemas raciales y sexuales de su país- invertirá los géneros del elenco y pondrá sobre la mesa asuntos como la homofobia y el SIDA, sin perder la sutileza de la obra original.

Desde la India llega Shantala Shivalingappa que presentará Swayanbhu (piedra o roca que se asemeja a alguna divinidad), una pieza donde la aplaudida bailarina buscará darle una dimensión física a dicho término, a través de sus movimientos corporales.

Proveniente de Alemania nos visitará el colectivo She She Pop, que presentará Schubladen (Cajones), una performance donde actrices de la Alemania Oriental se enfrentan a quienes vivieron en la zona este del país, para reconstruir una memoria conjunta de los últimos 40 años, y Oratorium, un trabajo coral y transgresor que interpelará al público sobre la propiedad privada. También desde Alemania, llegará la joven directora Verena Regensburger con Luegen. Aquí, la artista que se ha caracterizado por estudiar la comunicación y sus limitaciones, pondrá en escena a una mujer sorda y a una oyente para mostrarnos lo que el cuerpo dice cuando la voz calla o cuando, simplemente, no queremos hablar con sinceridad.

Foto: Schubladen (Cajones)

Nuestro continente, en tanto, estará liderado por las destacadas Piel de Lava y su más reciente trabajo: Petróleo. La quinta y exitosa obra de la compañía argentina que se posiciona en un yacimiento petrolero para indagar en la construcción del género y los estereotipos.

Ruanda: un país que debuta

Por primera vez, Ruanda llega a Santiago a Mil con Dorothé Munyaneza en Unwanted . Una coreografía inspirada en el genocidio de 1994, pero desde su mirada que vivió en carne propia esta horrible tragedia.

Se contará con la presencia del referente sirio Omar Abusaada, quien ha destacado por su conciencia política y social. El premiado artista llegará con While i was waiting , una metáfora sobre su país natal que, al igual que los protagonistas en estos tiempos de guerra, está entre la vida y la muerte.

Desde Irán recibiremos al destacado director y dramaturgo Amir Reza Koohestani, con la secuela de su alabada pieza Dance on Glasses . En Timeloss, su nuevo trabajo, el creador pondrá en escena a esos antiguos amantes, mostrándonos un Irán diferente, desde la intimidad de una pareja.

Vicent Hennebicq, nos visitará esta vez desde Bélgica. Bajo el título Going Home el director hablará sobre la búsqueda del hogar, mediante un viaje a la inversa en el que el protagonista emprende rumbo a sus raíces. También abarcando el tema de la migración, arribará al Festival el destacado director norteamericano Tim Robbins y su recién estrenado montaje The new colossus . Con doce refugiados en escena, el ganador de un Oscar por su actuación en Río Místico (2003), repasará la historia de los inmigrantes de su país, unidos por un mismo sueño: dejar atrás el dolor y alcanzar una vida mejor. Y, a través del teatro y la música, nos acercaremos a la actualidad política y social de Polonia gracias a Cezary Tomaszewski con Cezary goes to war. Una pieza autobiográfica en la que su creador reconstruye su paso por el servicio militar, transformándolo en una punzante fantasía gay.

Los clásicos de Shakespeare, con temáticas contingentes, también estarán presentes en esta edición del Festival bajo el alero de La escena popular. A cargo de la compañía MOKWHA Repertory, Corea del Sur traerá un colorido y crítico Romeo y Julieta (로미오와 줄리엣). Luego de traer La tempestad en 2016, la compañía regresa con una reversión de esta trágica historia de amor, para hablar de la situación actual de su país. Desde Perú, en tanto, la reconocida Chela Ferrari y su compañía Teatro La Plaza, también vuelven al Festival, esta vez con Mucho ruido por nada, una adaptación de esta comedia romántica que tendrá un atractivo revés: sólo hombres interpretarán la historia, probando que el amor va más allá de los géneros.

Foto: Romeo y Julieta (로미오와 줄리엣)

Desde Italia, con La Conquista de Persia, llega el dramaturgo Alessandro Baricco quien, después de diez años, vuelve a Chile para presentar Mantova Lectures – Alejandro Magno, sobre la creación. Una conferencia apasionante que el autor de Seda ha definido como “un viaje de la mente”, en el que toma la figura del Rey de Macedonia para indagar en el arte de la creación.

Argentina estará presente con dos importantes nombres de su escena actual: la agrupación Piel de Lava con Petróleo y el joven director Gustavo Tarrío con su transgresora y necesaria Todo Piola. Más al Este, Uruguay estará representado por lo nuevo del aplaudido Gabriel Calderón, IF, Festejan la mentira, mientras que desde Bolivia llegará Andrea Riera para hablarnos sobre la violencia a la mujer en Animales Domésticos y desde Perú, la maestra Chela Ferrari nos hará reír y reflexionar con Mucho Ruido por nada. Por su parte, Colombia aterrizará con Teatro Petra y dos piezas que también tocan temas polémicos y controversiales, pero sin perder el humor: Labio de Liebre y Cuando estallen las paredes.

Cuba presentará una obra relacionada con la prostitución masculina gay en BaqueStriBois de José Ramón Hernández Osikán, y México mostrará una reversión interactiva del clásico Antígona del joven director David Gaitán.

Y por su puesto, Chile

El listado de piezas teatrales chilenas lo conforman: Arpeggione y Prefie ro que me coman los perros del joven talento Jesús Urqueta; Idomeneo de Manuela Infante; Los arrepentidos de Víctor Carrasco; La iguana de Alessandra de Ramón Griffero; Tribus de Manuela Oyarzún; Franco de María José Pizarro y Alexandra Von Hummel; Diatriba “El desaparecido” de Juan Radrigán y dirección de Rodrigo Pérez; Lobo de Andrea García Huidobro y Patricio Yovane; Noche mapuche de Marcelo Leonart; Pescador de Silencio Blanco; Plan vivienda 2015-2045 de Compañía Limitada; Pompeya de Gerardo Oettinger y Rodrigo Soto; Representar de Teatro Perro Muerto; Ricardo III, el Príncipe Contrahecho de J. Radrigán, dirección de Rodrigo Pérez; y las regionales Ella & Ella de Aldo Parodi (Valparaíso) y Campo de Batalla. Las ruinas de Estocolmo de Valentina Durán (Concepción).