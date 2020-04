Roberto Ampuero: “Sabemos que moriremos algún día, pero la pandemia reduce ese plazo a lo inmediato”

La rutina de Roberto Ampuero es intensa y disciplinada. El embajador de Chile en España se levanta de madrugada, y entre 6:00 y 8:00 escribe, así lo ha hecho siempre. Por estos días prepara textos sobre los efectos de la grave crisis sanitaria producto de la rápida expansión del Covid-19. “Uno nunca deja de ser escritor. Y me interesa dejar testimonio sobre etapas cruciales que me ha tocado vivir en varios escenarios singulares, como Chile, Cuba, las dos Alemania, México, Suecia, EE.UU. y España. Creo que cada uno de nosotros tiene, entre otras responsabilidades, la tarea de dejar testimonio de lo que vive”, reflexiona el ex canciller chileno.

-¿Le gustaría escribir una novela sobre estos tiempos de epidemia global?

-Eso se ve con el tiempo.

El día del líder de la misión chilena en Madrid gira en torno al teletrabajo: a través de su computador y el teléfono se contacta con otros diplomáticos, funcionarios y periodistas. También lee bastante, desde medios de comunicación, pasando por informes y libros ad hoc.

Lo hace a consciencia y en solitario. “Mi confinamiento es particular: desde hace un mes no he tenido contacto real con ningún ser humano y estoy confinado solo en la residencia, pues a mi señora la pandemia la sorprendió en Chile y no era recomendable (ahora no hay aviones entre SCL y MAD) abordar un avión por riesgo de contagio”, revela el embajador. Y agrega: “Algunos que están en aislación social dicen que es crucial para la salud mental mantener una disciplina rigurosa. Y al hacerlo, sin olvidar las dificultades que están pasando millones de compatriotas, uno nota que es un privilegiado. Asimismo, la reunión virtual regular con los seres queridos y saber que ellos están bien, tranquiliza”.

Su jornada en la sede diplomática, en calla Rafael Lagasca, en pleno barrio de Salamanca, termina tarde en la noche. Desde luego, mucho más tarde desde que a mediados de febrero se desató la crisis del coronavirus en Europa. Pandemia que llegó desde China y atacó con especial saña a italianos y españoles.

-¿Recuerda otras etapas de su vida donde haya experimentado sensaciones parecidas a las que vive hoy?

-No. Esto es nuevo: se trata de una amenaza global, simultánea, para toda la especie humana, y hoy la solidaridad consiste en apartarse de la propia especie.

-¿Ha sentido miedo? Los testimonios de los españoles son desgarradores. Lo mismo las imágenes que se emiten a diario.

-Uno teme por los seres queridos. Todos sabemos que moriremos algún día, pero la pandemia reduce ese plazo a lo inmediato. La convicción budista de que retornamos de otra forma a la gran corriente de energía ayuda a entender nuestra grandeza e insignificancia individual, a ver lo que somos en el universo y lo frágil que es nuestra existencia como especie. No hay nada seguro en la vida de los individuos, de los países ni de nuestra especie. Ahora aceptamos como factible que podamos extinguirnos como seres humanos. Ese ser humano tiene capacidad para soñar sin límites y para ver, asimismo, su propia y necesaria finitud. ¿Somos imprescindibles para el planeta y el universo? Esta crisis sirve también para preguntarse qué ha aportado uno a lo largo de su vida y qué cambiaría de ella, al menos como individuo, si supera esta pandemia.

Ampuero, el intelectual más que el político, reflexiona sobre estas preguntas y sostiene que “veo a muchos predicando sobre cambiar a partir de ahora cielo y tierra, pero no los veo dispuestos a desprenderse del celular, el auto ni su puesto. Es fácil ser generoso con los recursos de otros y de impartir criterios para una nueva vida a los otros, en cambio, es difícil comenzar por uno mismo. En este marco, vuelvo a la sabiduría de Epicuro: uno debe ubicar las condiciones mínimas que hacen posible su propia felicidad, y en muchos casos, creo, son muy mínimas”.

Y, en este sentido, el ex canciller asegura que es importante no confundir la soledad con sentirse solo, ni establecer una contradicción insalvable entre ser individuo y ser solidario. “Se puede estar solo y no sentirse solo, porque en soledad uno puede mantener contacto con los seres queridos a través de la tecnología y con lo mejor de la obra humana, a través de libros, las artes y la literatura. Cuando tienes al lado a Homero, Séneca, Cervantes, Shakespeare, Beethoven, Bergman, tu fe o convicciones, etc., no te sientes solo, sino acompañado por lo más egregio de nuestra especie. Veo mucho falso profeta, mucho nihilista, mucho mensajero apocalíptico, y eso es propio de tiempos de grandes crisis”, sostiene.

La crisis española in situ

La pandemia del Covid-19 se ha vivido con una intensidad profunda en España. Hoy, ese país concentra el segundo mayor número de muertos por coronavirus, después de Estados Unidos, y su sistema sanitario se ha visto seriamente desafiado. La situación obligó a Roberto Ampuero a tomar estrictas medidas en la embajda chilena en Madrid. “Cuando vimos que la pandemia, que ya golpeaba a China e Italia, venía a España, informé a SCL que en nuestras misiones en España debíamos comenzar a trabajar cuanto antes en turnos diarios para que, en caso de ser contagiado alguien, no significara la paralización de toda la embajada. Y así lo hicimos, pero pronto pasamos a la etapa de teletrabajo porque Madrid presentaba una alta tasa de fallecidos por el Covid-19. Eso nos libró, creo, de vernos afectados”, explica el embajador.

-¿Hay funcionarios contagiados?

-Hubo una persona que dio positivo, pero estaba en funciones de varios días fuera de Madrid y, cuando pasó por la embajada, como teníamos ya turnos de solo dos personas y obligatoriedad de mantenerse distantes, no hubo contagio. Esta persona ya está recuperada y teletrabajando.

-¿Cuál es su vía de comunicación con las autoridades españolas?

-Existe una instancia electrónica y telefónica de comunicación permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Como embajada, estamos alertas especialmente a las informaciones que puedan ser de utilidad en nuestro país en la lucha contra el coronavirus, y hacemos llegar a las instancias españolas información de Chile sobre la materia.

-¿Mantiene comunicación con la comunidad chilena radicada en España?

-Los consulados generales en Madrid y Barcelona, así como los honorarios, mantienen sus canales electrónicos y telefónicos abiertos. Y seguimos de cerca la situación de nuestros compatriotas, informándolos y orientándolos, atendiendo en forma presencial trámites inaplazables. Subrayo que en esa interacción, reducida hoy al mínimo, nuestros funcionarios exponen su salud y vida, algo de lo cual no se habla y que corresponde reconocer, destacar y agradecer.

-¿Hay chilenos varados todavía en España? ¿Se les presta ayuda?

-Tenemos a grosso modo tres grupos de “varados”: estudiantes que han terminado la fase presencial de sus clases y desean volver a Chile; chilenos con pasajes comprados para fechas en que no se puede volar por el Covid 19, y hay quienes, viviendo en España, desean volver a pasar esta etapa en su país de orígen. Mantenemos informada de esta compleja situación humana a nuestra Cancillería, así como del hecho de que no hay vuelos comerciales de España hacia ninguna parte del mundo. Contamos con un listado fluctuante de los casos, que los consulados chilenos en España van actualizando constantemente. Reitero que estamos en permanente coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para reaccionar en forma oportuna.

-¿Cómo califica las medidas que se han tomado en España?

-No me corresponde calificar las medidas que adopta el gobierno del presidente Pedro Sánchez y la sociedad española para abordar la peor pandemia de los últimos decenios: llevamos más de 204 mil contagiados y alrededor de 21 mil fallecidos (al cierre de esta edición). Se supone que estamos en el peak porque va cayendo el contagio y número diario de fallecidos. Pero las autoridades se muestran cautas y nos recuerdan que es un proceso que puede sufrir recaídas, y que no se debe cantar victoria hasta que los índices no se vean confirmados en un plazo más extenso.

-En términos económicos, ¿cómo esta crisis va a impactar a España?

-Los expertos pronostican una contracción de entre 5% y 9% del PIB, un desempleo que puede superar el 20%, pero con una recuperación para el 2021. España actuará en el marco de la Unión Europea. Un caso ilustra la proporción del problema. El principal ingreso de España proviene del turismo. El año pasado, recibió 80 millones de turistas, récord mundial de un país que reúne historia, arquitectura, paisajes, gastronomía, clima, servicios y gente, en fin, lo ideal para el turismo. Su estación alta comienza ahora, en la primavera, estación que el sector lo da ya por muy complicado. Pero no es solo la hora de cuidarse y lamentarse, sino también la de unirse, mirar al futuro y enfrentar los desafíos, algo que los españoles, basándose en su rica historia e identidad, lo tienen claro. Y saldrán de esto porque tienen las condiciones, el temple y la resiliencia para hacerlo. De eso no me cabe duda.

-¿Qué lecciones podemos sacar los chilenos de lo vivido en España?

-Hay que seguir de cerca lo que aquí ocurre porque tenemos similitudes compartidas en muchos aspectos, y España va tres semanas adelantada con respecto a Chile en lo relativo al Covid-19. Informamos permanentemente de lo que aquí ocurre y los pasos que se dan en todos los ámbitos de lucha, porque nos puede ayudar a prevenir desafíos que llegan algo más tarde a Chile.

Todo cambia, pero no tanto

-¿De qué forma cree que esta crisis modelará nuestra cultura?

-Han cambiado los desafíos y las preguntas. A la humanidad le cae ahora la tarea de responder adecuadamente. Las respuestas pueden abrir una nueva época. El inicio de ella no es algo automático, presupone la acción humana basada en el desarrollo de la ciencia, el impulso hacia una mayor prosperidad generalizada y, en el marco de sociedades libres, de electores mejor informados, políticos mejor preparados, consumidores más responsables. Son las personas quienes eligen a sus representantes y me pregunto si, junto con mejorar el nivel de educación cívica de nuestro país, no nos corresponde también elevar el nivel de los requisitos para quienes postulan a cargos públicos. Los problemas que se nos vinieron encima son de gran complejidad y requieren también mucha cooperación a nivel nacional y global, conocimiento, ciencia, tecnología y expertos, como nunca antes, algo que señalan Harari, Maalouf, Vargas Llosa y Kissinger, por nombrar a algunos. Y me pregunto si la crisis no sepultará por un tiempo a los políticos confrontacionales y favorecerá el surgimiento de aquellos conciliadores y sólidamente preparados.

Pero, más allá de estas reflexiones, el embajador comparte el planteamiento reciente del escritor Javier Marías, quien señala que “cambiaremos, pero no tanto”. En esta línea, considera que la humanidad siempre ha pensado ante las grandes catástrofes que después todo cambiará, pero tanto no cambia. Y recurre a la literatura para ejemplificarlo: “Basta con leer a los clásicos griegos y romanos, o a Maquiavello, o las obras literarias a partir del siglo XVII para ver que somos diferentes, pero al mismo tiempo los mismos. Como individuos, siempre cambiamos a lo largo de nuestra vida, pero al final seguimos siendo los mismos, y no está tan mal que así sea”.

Y agrega, con cierto optimismo, “que si analizamos objetivamente las cosas, vemos que nunca antes el planeta ha estado en mejores condiciones para enfrentar y derrotar una pandemia, y eso se lo debemos al inmenso desarrollo que han tenido la ciencia y la tecnología en este último siglo”.

-¿Y no cree que el modelo de libre mercado que hoy predomina en el mundo está desafiado por esta pandemia?

-Permítame responderle con preguntas: ¿por qué cree usted que las esperanzas de la humanidad se depositan hoy en el nivel científico que exhiben países de economía de mercado y orientados hacia el libre comercio? ¿O se confía en economías colectivistas y descolgadas de la economía mundial? ¿Ha estado antes la humanidad en mejores condiciones científicas y tecnológicas que hoy para derrotar una pandemia? ¿Estaba el planeta mejor preparado para enfrentar pandemias antes de que existieran la globalización y las economías de mercado, seguro que en la época del feudalismo, cuando primaba una producción acotada a feudos aislados? La respuesta a las pandemias no está cifrada en regímenes ideológicos en gran medida ya desaparecidos, sino en países reales que hoy marchan a la cabeza del desarrollo científico y tecnológico, que se nutren de científicos muy especializados, de la capacidad innovadora y dispuesta a correr riesgos de la iniciativa privada. Y todo eso debe ir acompañado de una ciudadanía alerta, bien informada, consciente y educada. Un gran reto.

El argumento del embajador Ampuero va incluso más allá y apunta a la historia de la humanidad y las diferentes crisis que le ha tocado enfrentar al mundo para defender el modelo: “Quienes quieren atribuir esto a la economía mundial capitalista basada en mercados abiertos, ignoran al parecer que siempre ha habido pandemias y que en la Antigüedad o la Edad Media, ellas borraron a gran parte de la humanidad del mapa y que cruzaban continentes –más lento, eso sí– ya antes de la globalización. Muchos atribuían entonces la pandemia, como algunos ideólogos hoy, a una suerte de castigo impuesto por el cielo a los pecados cometidos por los humanos. Ese pensamiento mágico-religioso persiste. Pero gracias al desarrollo del conocimiento, sabemos hoy qué ocurre y podremos superar esta crisis y lograr una vacuna en menos de dos años”.

-Existe un debate sobre la protección de las libertades individuales versus un seguimiento centralizado de las personas como método de prevención de la epidemia. ¿En qué vereda de pensamiento está usted?

-Hay que reflexionar sobre lo que nos ocurre y diseñar formas para seguir viviendo en sociedades donde prime y se garantice la libertad. Debemos evitar sacar conclusiones apresuradas, mesiánicas, basadas en ideologías fracasadas y apocalípticas que ven la solución en el regreso a una supuesta Edad Dorada. Hacen falta políticas sanitarias nacionales eficientes y coordinación global. Hay que velar porque gradualmente los espacios de libertad, propios de sociedades liberales, se recuperen y que el Estado no se perpetúe en posiciones que ha debido adoptar debido a una emergencia. Lo que queda en evidencia hoy es que hay gobiernos que han manejado mejor la crisis que otros, pero esto aún no ha terminado, es temprano para cantar victorias, y la victoria final vendrá cuando el planeta completo haya derrotado a la pandemia.

-¿Cuáles cree que son las claves para enfrentar esta pandemia en términos de cooperación internacional?

-Hay dos instancias y ninguna sustituye a la otra. En primer lugar, cada gobierno y sus ciudadanos tienen la responsabilidad de enfrentar y derrotar la crisis, nadie vendrá a resolverla por uno sin cobrar un alto precio, y en segundo lugar, aunque coordinado en lo posible con lo anterior, la colaboración regional y mundial. Pero ni la coordinación multilateral por sí sola resuelve los casos nacionales, ni la solución nacional alcanza la victoria global. Hay dimensiones de responsabilidad individual, grupal, nacional e internacional que deben confluir. Y lo otro: la necesidad de coordinar esfuerzos con países vecinos y de impulsar la coordinación global. Y no podremos eludir un debate que viene: ¿han estado las organizaciones multilaterales a la altura de los retos?