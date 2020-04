Ritmos de aseo

Barrer, aspirar, planchar ropa o lavar platos pueden ser actividades más llevaderas, e incluso estimulantes, si se acompañan de ciertas melodías. Ante la pregunta: ¿canción imbatible para hacer el aseo?, realizada en Twitter, surgió una buena suma de títulos musicales a los que acudir. Nostalgia am, placeres culpables o de frentón una inyección de energía, aquí una selección de esas respuestas.

1. I want to break free, Queen

2. Eres, Massiel

3. The Shoop Shoop Song, Cher

4. Resistiré, Dúo Dinámico

5. Dancing Queen, ABBA

6. Vivir así es morir de amor, Camilo Sesto

7. Solo tú, Matia Bazar

8. Eye of the Tiger, Survivor

9. My Sharona, The Knack

10. Yo no te pido la luna, Daniela Romo