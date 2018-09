Renovación en el mundo de las motos

Se termina la temporada de lluvias y se abre la de motos. Quien abrió los fuego fue la casa Keeway, representada en Chile por Gildemeister motos, que enarboló la bandera retro con su nueva K Light 202, una moto que tiene un estilo retro, con remembranzas de las décadas de los 50/60.

Juan José Domínguez, gerente de Gildemeister Motos comentó en su lanzamiento, “estamos muy contentos de poder presentar esta motocicleta que, gracias a su diseño y prestaciones, sin duda va a ser una opción conveniente y pionera en las motocicletas de su segmento. Su apariencia clásica con toques retro supera las expectativas y esperamos sea un producto muy bien recibido por los fanáticos de las dos ruedas”, expresa el ejecutivo.

La Keeway K Light 202 viene equipada con un nuevo propulsor monocilíndrico de 200 c.c., para una potencia de 13 caballos de fuerza, en conjunto a una caja de cambios de cinco velocidades, que según la marca promete alto dinamismo y diversión en el manejo.

La empresa Imoto, que representa la emergente marca Loncin, también tuvo lanzamiento. Se trata de una moto naked (sin carenado), denominada LX300-6E que ofrece un motor de 30 HP de potencia, para un uso eminentemente urbano. Además, presentó la moto que usará el heredero de Carlo de Gavardo, su sobrino Eloy, para la competencia International Six Days of Enduro, que se realizará entre el 12 y 17 de noviembre, en Viña del Mar. Se trata nada menos que la carrera de motor off road más antigua del mundo, que vuelve al país (se celebró en Chile en 2017).

Eloy de Gavardo competirá en una moto de origen italiano, de marca TM Racing, especialista en el área, que cuenta con elementos de competición como escape HGS Racing, embrague Brembo hidráulico, discos Galfer, frenos Brembo y motor de cross con partida eléctrica. Una moto más agresiva con componentes de Enduro. Su precio de lista es de $8.030.000.

Regreso de la India

Bajaj es superventas global, desde su origen, la India, país con un consumo de motos sorprendente. Ahora regresa al mercado chileno con un nuevo representante, Motochile; que aspira a traducir las altas ventas internacionales de la marca a éxito comercial en nuestro mercado.

La marca llega a nuestro mercado con los modelos Pulsar NS200 y la interesante moto Dominar, cuyos motores se construyen en la misma línea de producción que las motos de menos de 400 cc de cilindrada del fabricante austriaco KTM, de quien Bajaj es accionista mayoritario.

Cristián Marino, Gerente Regional de Marketing de Bajaj explica que, por muchos años, Bajaj ha mantenido alianzas tecnológicas y comerciales con Kawasaki, KTM y Triumph, “por lo que podemos decir que Bajaj ha llegado para para democratizar la tecnología de alta gama y entregar seguridad e innovación a precios más competitivos”.