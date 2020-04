Relatos en tiempos de coronavirus

Obligados a hacer las cosas mejor

Por: Eduardo Pérez de Castro, COO de Uppercap

Hoy en la mañana, prendo la radio y escucho “Take me down to the Paradise City”, la conocida frase de este clásico de fines de los 80, “…where the Grass is green…” continuaba y un fuerte sentimiento de nostalgia de una época mejor se me venía a la cabeza. Sin embargo, la nostalgia era de una etapa mucho más reciente, de esa época cuando los emprendedores estábamos viendo crecimientos de dos dígitos en la llegada de capital para la innovación a la región, y más que eso, de una época en la que nos podíamos conectar fácilmente entre nosotros. Esta era la realidad tan sólo hace unos pocos días atrás y parece ya como parte de un pasado remoto.

El distanciamiento social ha sido algo que ha marcado esta crisis de una forma particular, agregando además un impacto psicológico mayor: somos animales sociales y ahora no podemos ni darnos la mano para cerrar un acuerdo.

Este aspecto romántico tiene un matiz aún más pragmático para quien es un emprendedor o trabaja con ellos. Las empresas necesitan a las personas juntas para producir y crecer; para muchas el contacto humano es inevitable en la entrega sus servicios. Lo anterior es de por sí un desafío. Y ante esto veo destellos de creatividad y de transformación en pos de reducir la dependencia de los actos presenciales. Sin embargo, al hablar de financiamiento de pymes, la realidad es la misma.

Hace un par de semanas me llamó un amigo y me invitó a participar como inversionista de su startup en etapa inicial. Acepté su propuesta, así como también unos 15 otros inversionistas ángeles o FFF (Friends, Family and Fools, como se dice en la jerga startup).

A una semana de este acuerdo me golpea la ola de esta pandemia y el distanciamiento social se traduce en la imposibilidad de reunirnos a firmar contratos. Como resultado de esto, menos de un tercio de los confirmados (los más cercanos y de confianza) materializaron su inversión y el resto naturalmente prefirió esperar a hacerlo cuando sea posible formalizar el intercambio con las escrituras correspondientes. Está claro que esta dilación conlleva un riesgo de lograr el objetivo esperado. Siempre ha sido complejo levantar capital para las pymes y más aún desde octubre, pero durante una crisis sanitaria se vuelve una tarea no factible.

Al día siguiente me contactó otra empresa que debe adelantar un levantamiento de capital para poder hacer frente de los próximos dos o tres meses de baja facturación que tiene por delante, pero debe hacerlo invitando a participar a muchas más personas, dado que sus inversionistas más relevantes habían paralizado el flujo de inyección de capital. El Covid-19 no sólo cambió los flujos para miles de buenas startups, sino que golpeó el tablero en el mapa de las fuentes de financiamiento.

Los dos ejemplos anteriores son la realidad de cientos de buenos emprendimientos. Esto me hace cuestionarme mucho sobre la necesidad de habilitar mayores alternativas para que las pymes puedan financiar sus empresas, abriendo la posibilidad de que se haga en forma no presencial, pero también de simplificar los procesos para que más personas puedan acceder a ella de forma segura. La Comisión para el Mercado Financiero emitió la NGC 435, donde se permite el uso de medios tecnológicos para la participación entre accionistas en forma remota, lo que ya muestra un ejemplo de decisiones que, de no ser por esta crisis, habrían demorado años en materializar.

Como todo recuerdo, la nostalgia de la época en la que las buenas empresas levantaban capital sin problema, no es más que una idealización de una realidad a la cual estaba acostumbrado, y también inserto en una fase transitoria de bonanza económica, pero que realmente siempre ha jugado en contra de nuestras pymes y startups, con mecanismos que se han revelado como frágiles ante emergencias y anticuada en sus mecanismos. Finalmente, quienes más pagan la cuenta son los emprendedores.

La crisis de hoy es la marea que baja y muestra cómo estábamos desnudos. Me obliga a cuestionar mucho más profundamente cómo reinventarnos para poder sobrellevar algo similar con menor impacto en el futuro. Me hace ver de forma más aguda las oportunidades de mejora sobre un sistema que aún no puede jactarse de ser digital, y donde la burocracia presencial se convierte en un real cuello de botella para el crecimiento. Para superar todos los desafíos contamos hoy perfectamente con la tecnología (firmas digitales, procesos de validación de inversionistas, tecnología blockchain, business analitycs). Pero tenemos la misión de integrarla de punta a cabo para empujar el cambio de paradigma en nuestras organizaciones, en nuestros liderazgos como emprendedores y acelerar el cambio de nuestras instituciones con sus respectivos marcos regulatorios. Es ahora o nunca.

A pesar de lo fatalistas que se ven las predicciones para los próximos meses me considero, por esencia y responsabilidad social, un optimista y que, a pesar de lo duro que se nos viene “…where the grass is green…” estará más adelante, donde los emprendedores podremos crear con fuerza nuestro “Paradise City”: cuando confluya una nueva etapa de crecimiento, donde más personas podrán participar de buenos proyectos en sus etapas tempranas, junto con un sistema renovado, más inclusivo, digital y transparente.

«Lo bueno de esta pandemia»

Por: Mario Varela Balbontín, Gerente General, Promovar Marketing SpA

Más tiempo en casa con la familia

Menos smog

Menos accidentes de auto

Menos actos delictuales

Más descanso, ya que nos ahorramos mucho tiempo de desplazamientos.

Solidaridad aumenta ya que pensamos en los que más sufren … Veas que pasa con la Teletón, pero Juan Sutil anunció tremendo fondo de ayuda solidaria Empresarial.