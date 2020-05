Rector del Colegio Verbo Divino: “Nos gustaría que las clases comenzaran lo antes posible”

Desde el lunes 17 de marzo, como todos los colegios de Chile, el Verbo Divino (CVD) cerró sus puertas debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus. La decisión gubernamental se dio a conocer intempestivamente el día anterior y aún no hay certeza de cuándo se reiniciarán las clases para los 2080 alumnos de ese emblemático establecimiento ubicado en Las Condes ni para ninguno de los planteles educacionales del país.

El sacerdote Sergio Edwards, rector del CVD, camina todos los días por el vasto campus estudiantil que, a diferencia de un mayo clásico, permanece casi vacío y silencioso. Sus pastos están altos, se escuchan los pájaros y han proliferado las callampas en las canchas de fútbol. “Para mí la soledad no es tan novedosa, se siente parecido en las vacaciones escolares. Mucho más raro y radical es que no haya misas presenciales. Nunca pensé que viviría un momento como éste”, asegura el rector, quien comenta que durante estos días ha cumplido una exigente agenda de trabajo que tiene como eje central asegurar que los alumnos puedan continuar su proceso educativo.

Sin duda la pandemia desafió profundamente al sistema escolar chileno. No solo impuso nuevas formas de enseñanza a distancia, sino que también cuestionó sus métodos y asignaturas tradicionales. Además, la pertinencia de seguir cobrando las colegiaturas por parte de los colegios particulares pagados ha generado numerosos cuestionamientos por parte de muchos apoderados, tema que se ha tomado las páginas editoriales de los diarios y que incluso llegó a la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual acogió un recurso de protección y suspendió el cobro de mensualidad de un plantel de esa ciudad.

Edwards está muy consciente de estas problemáticas y al respecto explica que gran parte de su trabajo a partir del 17 de marzo se ha centrado justamente en elaborar una estrategia que permita continuar con el proceso formativo de los alumnos, adaptar los sistemas de enseñanza de presencial a remoto y tratar de buscar fórmulas justas para solucionar las aprehensiones económicas de muchos apoderados. Reconoce también que no ha sido una tarea fácil: “Ha sido complicado, por ejemplo, acostumbrarnos a trabajar online, en general a los profesores no nos prepararon para eso. Esto es nuevo también para nosotros”.

-¿Es partidario de volver pronto a las clases presenciales?

-Desde el punto de vista pedagógico a nosotros nos gustaría que las clases comenzaran lo antes posible. Pero entendemos que, por razones de salud pública, puede que esto no sea posible. Pero a nosotros nos gustaría poder reiniciar las clases lo antes posible, pero con resguardos posibles, en el sentido de que no esté todo el curso en la sala clases al mismo tiempo y otras medidas para mantener el distanciamiento social. Creo que a la larga tendremos que aprender a vivir con este virus, así como todos funcionamos con la influenza, claro que en ese caso hay vacuna y en este la estamos esperando. Pero tarde o temprano tendremos que aprender a adaptarnos.

El distanciamiento social es un desafío no menor para un establecimiento como el Verbo Divino, donde el promedio de alumnos por curso es de 38 estudiantes. Así, el colegio estableció una comisión que está estudiando diversas alternativas para el momento en que se deban reanudar las clases presenciales. “Estamos barajando varias posibilidades. Una podría ser dividir las listas de curso por día, así se van alternando los grupos entre clases presenciales y online según los días de la semana. Otra alternativa es hacer turnos de mañana y tarde y también está la opción de aprovechar nuestro campus que es bien grande -60.000 metros cuadrados- para dividir a los cursos en distintas actividades durante la jornada de manera que no deban permanecer todos juntos en una misma sala”, cuenta Edwards.

“No es un año perdido”

Para el rector el momento de aislamiento que vivimos no es necesariamente un tiempo perdido. “Hay más tiempo para rezar, para reflexionar y pensar. Hay tiempo para que las familias estén más juntas, tiempo para leer, para prepararse y eso es súper bueno. Y también está la posibilidad para que los miembros de la familia colaboren con las tareas de la casa, ese es un aprendizaje sumamente importante para los niños y jóvenes. Aquí hay gente que dice que se va a perder el año, pero yo digo que es un año en que se van a aprender otras cosas no las que están en el currículum”, reflexiona el sacerdote.

-¿Qué le parece a usted el currículum escolar que pide en el Mineduc? Ha surgido bastante polémica durante estos días en relación a que los niños y jóvenes no estarían aprendiendo las competencias que se necesitan en el mundo de hoy.

-Ceo que el currículum tiene demasiados conocimientos que no necesariamente tienen tanta importancia. Mira, las matemáticas son fundamentales, yo soy ingeniero y me importan mucho, pero se puede vivir perfectamente sin saber qué es la transversal de gravedad. Una vez fui a una charla de la Amanda Céspedes donde decía que los que hacían los planes de estudio no saben mucho de educación, pues ponen el acento en los conocimientos y no en las habilidades y resulta que todos los conocimientos hoy los puedes encontrar en internet. Este periodo creo que nos ha ayudado a concentrarnos en las materias más importantes y dentro de esas materias en transmitir a los alumnos los conocimientos esenciales y eso ha sido bueno. Y lo otro es que los colegios suelen tener demasiada actividad. Somos hiperactivistas y me pregunto si es necesario hacer tantas cosas, a lo mejor no.

-¿Cómo les ha funcionado el sistema remoto de enseñanza?

-Hay cosas interesantes como los sistemas de mediciones, por ejemplo, es muy fácil saber cuántos niños asisten a las clases virtuales. Pero hay problemas en términos de cómo medir si están realmente aprendiendo. Al principio, pensamos que esto sería más corto, entonces tendríamos solo evaluaciones formativas, pero claro muchos chiquillos no hacían las cosas, en cambio si es con nota todos lo hacen, pero también es muy fácil copiar y lamentablemente en Chile se copia mucho, es uno de los problemas que tenemos en términos educativos. Entonces el tema de la evaluación es una problemática complicada, pero creo que vamos a ir aprendiendo.

-¿Y no cree que esta coyuntura tan especial le brinda al sistema escolar la oportunidad única de integrar nuevas tecnologías de forma permanente al proceso de aprendizaje?

-Sí, creo que es un momento indicado para avanzar en ese sentido. Ahora, fíjate que hasta antes de la pandemia nuestra preocupación era que los niños y jóvenes consumían demasiadas pantallas, sobre todo el celular. De hecho, había todo un movimiento para que no trajeran celulares al colegio. Ahora, muchos abogan por usar el celular con fines pedagógicos, pero la tendencia hasta el año pasado iba justamente a la inversa y el enfoque estaba puesto en la persona real, en el profesor, en el compañero. Entonces las cosas van cambiando, pero yo creo que en definitiva el uso de pantallas para el aprendizaje ha llegado para quedarse.

Colegiaturas, becas y comunidad

Desde que los colegios debieron suspender las clases presenciales a mediados de marzo comenzaron las críticas de muchos apoderados porque los establecimientos particulares pagados decidieron no reducir el monto de las mensualidades, pese a que el servicio no era el convenido originalmente. La polémica se tomó las páginas de los diarios y las redes sociales e incluso llegó a la justicia. Edwards de alguna manera comprende la frustración que han manifestado algunos apoderados.

“Es entendible como una primera reacción que aleguen que no están recibiendo el servicio que por el cual están pagando y, por lo tanto, quieran dejar de hacerlo. Pero es importante que entiendan ellos que esto tampoco es culpa de los colegios y que se trata de una situación que se produce por fuerza mayor”, reflexiona. Y agrega: “El hecho de que el servicio no se esté dando de la manera tradicional no significa que no se esté entregando. Aquí hay un gran esfuerzo por continuar con el proceso formativo de nuestros alumnos y el desafío de los colegios es justamente seguir dando el servicio de la mejor forma posible en estas nuevas condiciones”.

-¿Qué porcentaje de los ingresos de los colegios se va en costos fijos?

-Solo en sueldos se va un 75% de los ingresos en muchos colegios, pero los costos fijos pueden superar largamente el 80% de los ingresos.

-Me imagino que hay varias familias que debido a la situación económica que vive el país pueden estar complicadas para enfrentar el alto costo económico que significa pagar el CVD. ¿Existen planes de contingencia?

-Sí tenemos. A diferencia de otros colegios que tienen arancel diferenciado como el San Ignacio El Bosque, aquí todos los alumnos pagan lo mismo -alrededor de $ 500.000-, pero hay un sistema amplio de becas, especialmente las que entrega el Centro de Padres que es muy activo para conseguir fondos, entonces ellos ponen la mitad y nosotros como colegio ponemos la otra mitad y ellos tienen un sistema con asistentes sociales para determinar a quiénes se les entrega este beneficio. Pero el plan nuestro en esta oportunidad va un poco más allá. Es verdad que hay ciertos gastos como colegio que no estamos haciendo, como luz, bonos de locomoción, almuerzos que no estamos entregando, etc. Entonces una posibilidad era devolverles a todos $30.000 al mes por alumno, pero optamos por no hacer eso y en vez que si alguien quería esa rebaja que la pidiera, pero toda la plata que no es expresamente solicitada se va a un fondo solidario para entregar una beca de contingencia para aquellos que por alguna razón no aplican para a beca que entrega el Centro de Padres. Un 40% de las familias pidieron que se le entregaran los 30.000 pesos por hijo, pero el restante 60% de las familias de la comunidad escolar optaron por dejar esa plata en el fondo. De las 1600 familias del colegio, unas mil optaron porque ese dinero fuera al fondo de becas de contingencia. O sea es harta plata la que estamos destinando para ayudar a los que están pasando momentos complicados. Eso es lo que hace una comunidad escolar cristiana y de aprendizaje: nos ayudamos ente todos.

-¿El CVD ha debido desvincular trabajadores o acoger a algunos a la ley de protección del empleo?

-Hasta ahora no y tampoco hemos querido reducir los sueldos, pero claro esta situación se está alargando, entonces estamos poco a poco adaptándonos a los nuevos sucesos. Es posible que los directivos tengamos que reducir nuestros sueldos más adelante, hay que conversarlo. Pero obviamente se empieza por los que ganan más.