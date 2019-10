¿Quién paga los destrozos?

Costos entre US$ 400 y US$ 500 millones es el monto que barajan preliminarmente ejecutivos de empresas aseguradoras respecto a los graves daños que han dejado principalmente en el comercio las protestas masivas y posteriores saqueos desatados a partir del viernes 18 de octubre, aunque insisten que aún es demasiado pronto para establecer un número definitivo. En esa línea, aclaran fuentes de la industria, cada empresa se debe entender con sus propios clientes y no hay respuestas corporativas para enfrentar la crisis generada. Y aunque el comercio mayorista y las grandes cadenas cuentan en su totalidad con buenas coberturas por daño, lamentablemente entre el comercio minorista la realidad es mucho más precaria y en muchos casos, son los dueños de estos almacenes quien tendrán que hacerse cargo de las pérdidas. En cuanto a los daños que han sufrido más de setenta estaciones de metro y dos vagones, será el Estado quien debiera correr con los gastos de reparación y habilitación. La empresa Metro, dicen conocedores de la industria, solo contaría con seguros de responsabilidad civil, pero no con cobertura para daños de su infraestructura ni carros.