¿Quién defiende a Francisco Frei?

El 2 de octubre, Francisco Frei presentó ante la Fiscalía Centro Norte al abogado que lo va a representar en el caso, Matías Uribe Calderón. Se trata de un jurista titulado de la Universidad Central en 2011, con diploma en Sistema Procesal Penal, de la UC. Según Linkedin, entre sus últimas experiencias laborales está su trabajo en Asesorías e Inversiones FMG Limitada. Ahí, señala la red social, era encargado de “gestionar para el Banco de Chile, ante los Juzgados de Policía Local, los partes empadronados y de TAG que le cursan a los vehículos de su propiedad, pero que mantienen contrato de arrendamiento de leasing con sus diversos clientes”. También, apunta la plataforma, ahí debía “tramitar en sede Penal las distintas causas que mantiene la firma, encontrándose entre sus clientes Caja de Compensación La Araucana, Banco Santander, Banco de Chile, Megafrío Chile, entre otros. Entre sus funciones destacan la comparecencia en audiencias, redacción de escritos y entrevistas con Fiscales”.

Sin embargo, hay quienes aseguran que el jurista que lo está asesorando es Mauricio Daza, socio de Ciudadano Inteligente. No es su abogado, por ahora al menos, pero sí le está dando consejos en el caso. Su defensa no ha sido fácil. Cuando estalló el conflicto, en agosto, fue Luciano Foullioux quien le dio los primeros consejos. Sin embargo, dicha asesoría no prosperó.

Por su parte, los penalistas que trabajan con el ex mandatario son Juan Domingo Acosta y Alejandro Laura. Ellos ya han recopilado 103 de los supuestos hechos constitutivos de delito que habría cometido Francisco Frei en perjuicio de su hermano desde 1995 hasta la fecha: lo acusan de apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.