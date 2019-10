Salud: “Que sea un derecho establecido en nuestra Constitución”

“Soy uno de los dirigentes del servicio de salud metropolitano oriente y trabajo en el Hospital del Tórax. Estamos en medio de una movilización y huelga nacional convocada por diferentes organizaciones, entre ellas, el Colegio Médico. Los trabajadores de la salud no estamos exentos de lo que sucede en el resto del país en términos de remuneraciones: somos los peores pagados del sistema centralizado de la administración pública. Nuestras demandas tienen que ver con un cúmulo de situaciones que al final de la jornada producen enfermedades y desgaste en el personal. Junto a eso se está discutiendo el presupuesto general de la nación y Salud viene con recortes presupuestarios importantes que se van a traducir en la atención primaria. Nos estamos manifestando porque necesitamos tener más insumos, trabajadores mejor remunerados y condiciones dignas para todos.

Queremos que el gobierno dé las respuestas que demanda la sociedad de la cual somos parte. En salud necesitamos que las cirugías no se sigan suspendiendo por falta de personal. Los precios de los medicamentos en Chile son inexplicables, así lo ha reclamado la gente en la calle. En este país se ha hecho un verdadero negocio de la enfermedad porque hay un modelo que administran unos pocos. Queremos que el Estado se haga cargo de la salud y que sea un derecho establecido en nuestra Constitución. Si fuese así, los medicamentos no tendrían por qué tener los costos que tienen hoy en día. Muchas veces nosotros, como trabajadores de la salud, tenemos que pagar los costos del malestar de los pacientes, su rabia e incomprensión. Y eso que nosotros también somos usuarios de este mismo sistema, que no nos resuelve ni siquiera nuestros propios problemas. Muchas veces somos enfermos atendiendo a enfermos”.

“Desde el ministerio trabajamos actualmente en la modificación de reglamentos y nuevas iniciativas que buscan la concreción de las medidas anunciadas hace un par de semanas por el Gobierno”, asegura la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. “Nuestro objetivo es que las personas tengan acceso a medicamentos de calidad y a precios más baratos”. Lee la nota aquí.