Desde niña Yolanda Sultana usó la expresión “que los vaiga bien”, y ese error lingüístico que causaba la risa de los adultos terminó acuñándose como cábala nacional. Por eso la popular mentalista, a sus ochenta años, decidió registrar la frase como marca. Su solicitud fue publicada en el Diario Oficial el pasado 21 de junio. “Soy generosa, no me importa que todo Chile use la oración, que la diga Kramer, pero ahora comercialmente solo la podré usar yo porque es invento mío. Puede servirme para bautizar un restaurante, un programa de televisión o de radio”, dice Sultana. Agrega que se trata de un gesto simbólico porque todo el país sabe que la original expresión es creación suya, y como se trata de un mensaje de buenas vibras, nadie debiera querer apropiárselo. De todas maneras, eso ahora quedaría legalmente asegurado.