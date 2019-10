Proyecto paralizado en Zapallar   

El proyecto Aguas Claras ocupa cincuenta hectáreas de cerro en la comuna de Zapallar, frente al condominio Beranda. El terreno fue comprado en 2014 por Cristóbal Mira, ex gerente general de Socovesa, junto a Manuel José González, gestor del condominio Punta Pite, y Nicholas Davis, presidente de EuroAmerica, para desarrollar un loteo de 70 sitios de aproximadamente dos mil metros cuadrados por un valor de 7 mil UF en adelante.

Luego de que en 2017 el municipio de Zapallar concediera el permiso de obra al proyecto inmobiliario –que pertenece a la empresa Orbe Desarrollo Inmobiliario–, el pasado 31 de julio la Contraloría General de la República comunicó a la municipalidad la solicitud de antecedentes de “Aguas Claras” y ordenó iniciar un proceso de invalidación del permiso de obra. La razón de esta paralización responde a una denuncia realizada por vecinos del proyecto inmobiliario al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a finales de 2017.

La queja radicaba en que la urbanización no contemplaba vías de penetración que permitieran el libre tránsito a zonas protegidas, según exige el plano regulador de la comuna desde 2008. Además, el loteo no habría contado con factibilidad de agua potable ni alcantarillado. El Minvu ofició a la Contraloría para que se pronunciara sobre la materia. El pasado 5 de agosto, el municipio emitió una resolución en virtud de la cual se iniciaba el proceso de invalidación del permiso concedido en 2017 y el 16 de agosto se les comunicó a los involucrados. Luego de ser recepcionados los antecedentes del caso, la Dirección de Obras actualmente se encuentra realizando el proceso de evaluación para determinar la invalidación permanente, o no, del permiso al polémico proyecto. En tanto, los responsables de Aguas Claras señalan que están a la espera de la resolución del municipio, pero considerando que han pasado más de años desde que se les otorgó el permiso de obras –plazo que determina la ley para su eventual revocación– y que una vez recepcionada la obra, en noviembre de 2018, se han vendido más del 60% de los terrenos a personas ajenas al proyecto, la jurisprudencia indica que no debiese proceder su paraliza