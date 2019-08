¿Primera mujer directora en el Instituto Nacional?

Finalmente se dio a conocer el nombre de quién asumirá la dirección del Instituto Nacional por los próximos seis meses. El miércoles, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, recibió una quina que incluía a una ex seremi y a una ex subsecretaria de Educación. Dentro del establecimiento estudiantil, varios apostaban que Lilí Ornell Padilla sería la próxima directora. Ornell fue seremi de Educación entre 2010 y 2012. Luego se desempeñó como jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Social y fue asesora de la ex ministra del Sernam, Loreto Seguel. Durante los últimos cinco años ha ejercido como consultora educacional independiente.