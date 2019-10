Posible aumento de capital en el Club de Polo

El pasado 26 de septiembre se convocó a una Junta Extraordinaria de Accionistas del Club de Polo y equitación San Cristóbal. El objetivo era aprobar un aumento de capital, pero eso no fue posible por falta de quórum. El Club no ha podido regularizar la situación de hijos de socios y nuevos socios que requieren de cierto número de acciones –dependiendo de la edad– para pertenecer legalmente. En este momento no existen acciones suficientes para ser adquiridas por todos ellos, y con la intención de cumplir con el estatuto vigente se planteó la posibilidad de hacer un aumento de capital que sume unas mil o dos mil acciones, cantidad que también quedó sujeta a un futuro acuerdo de la Junta. El día de la cita se generaron algunas discusiones entre los socios, ya que algunos querían saber exactamente cómo se iban a invertir los nuevos recursos que entrarían al club de concretarse un aumento de capital. Ahora deben pasar 45 días desde la primera Junta para que vuelvan a reunirse.