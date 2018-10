¿Por qué hacemos Adictos a la Capital?

La comuna de Santiago duplicó su cantidad de habitantes en 10 años. Hoy supera las 400.000 personas. Es la tercera comuna más poblada de la capital, la que a su vez tiene hoy más de siete millones de habitantes. Eso la convierte en una megaciudad.

¿Qué desafíos implican estos números? ¿Qué significa tener tasas de crecimiento y cifras tan contundentes?

Desde Santiagoadicto, una plataforma multimedia que congrega a miles de santiaguinos que valoramos nuestra ciudad, esto implica proyectar la capital de Chile desde una perspectiva ciudadana, donde la vida en la urbe sea un derecho, los espacios públicos cobren cada vez más protagonismo, las calles y veredas cambien su eje desde el auto hacia el peatón, así también como hacia el transporte público intermodal, y, como dice el colombiano Guillermo Peñalosa, las personas de 8 hasta 80 años sientan que su ciudad es un espacio donde se puede vivir amablemente.

Desde esa mirada, nos asociamos con la revista Capital y la Embajada de Dinamarca para realizar un encuentro donde el urbanismo táctico y la reflexión acerca del espacio público sean los protagonistas.

Pensamos: ¿quién mejor que el arquitecto danés y líder mundial en diseño urbano, Jan Gehl, para venir a Santiago a hablarnos e inspirarnos?

Era un sueño tenerlo en Chile y será una realidad este 19 de octubre, cuando el autor de los libros Cities for people, Life between buildings y How to study public life haga su charla magistral en el encuentro que hemos llamado “Adictos a la capital”. Un congreso que, además, incluye dos paneles con importantes voces de quienes hacen ciudad en nuestro país.

Y eso no es todo. Ese mismo viernes y el día siguiente, el sábado 20, junto a la Municipalidad de Santiago, realizaremos un ejercicio de urbanismo táctico que significará cerrar una conocida calle a los autos para entregársela de manera exclusiva a los peatones. Eso nos permitirá disfrutar y, al mismo tiempo, medir el flujo peatonal. Lo mismo que hace Jan Gehl junto a su oficina hace 50 años, y que ha permitido transformar ciudades de autos en ciudades para personas.

Somos adictos a Santiago. Por eso queremos ayudar a pensar nuestra ciudad, para que cada día sea un espacio más generoso con sus habitantes.

Los invitamos a sumarse a este encuentro. Es gratis. Es público. Y está hecho con mucho amor por nuestra ciudad.