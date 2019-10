Piñera decide suspender la APEC y COP25 en Chile

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció esta mañana que decidió cancelar las cumbres de la APEC y COP 25 que se iban a realizar en noviembre y diciembre respectivamente en nuestro país, con el fin de enfocarse en los temas internos que afectan al país en las últimas semanas.

En una declaración en La Moneda, el mandatario indicó que “nuestro gobierno y con un profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de la APEC que estaba programada para el mes de noviembre y tampoco la COP que estaba programada para diciembre”.

Además, el mandatario justificó la medida, asegurando que la prioridad del gobierno en estos momentos “es concentrarnos en restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social”.

Piñera comentó que están enfocados en impulsar “con toda la fuerza que se requiere la agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos e impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas”.

Acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera y de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el Presidente pidió disculpas por los problemas e inconvenientes que tendrán las organizaciones de los eventos ante la decisión, “pero, como Presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos”.

Piñera recordó que el 73% de las exportaciones de Chile van a países que son miembros de la APEC, agregando que este era un foro que no solo interesaba por los líderes, sino que era algo que importaba a todos los chilenos.

“Más de 40.000 empresas chilenas participan en el comercio exterior y generan más de 2,8 millones de empleos que son necesarios para las familias chilenas”, agregó.

“Acabamos de escuchar que la COP25 ha sido cancelada”, publican desde el Twitter de Sail to the Cop, el grupo de jóvenes que viaja en velero hasta Chile. “¡Pueden cancelar la COP pero no pueden cancelar el movimiento!”.

We just heard COP25 has been cancelled. We will have a meeting about this now on board, please keep us updated and any ideas are welcome. They can cancel the COP but can’t cancel the movement! #sailtothecop #COP25 #UNFCC

— Sail to the COP (@sailtothecop) October 30, 2019