Philippe Sands: “Johnson es un narcisista en serie”

Tiene doble militancia. La semana pasada Philippe Sands (60) estuvo en Chile en calidad de escritor promocionando su libro Calle Este-Oeste (Anagrama); una historia que cruza el destino del propio abuelo del autor con dos abogados judíos que participan de los juicios de Núremberg, y también con un destacado letrado alemán que terminó siendo asesor legal de Adolf Hitler. Sands tardó siete años, entre investigar y escribir el libro, eso considerando que su principal ocupación es la de abogado especialista en derecho internacional. Es miembro del estudio inglés Matrix Chambers y tiene la categoría QC (Queen’s Council), que denomina a aquellos abogados de alto rango en varios países de la Commonwealth. Es también profesor de leyes y director del Centro de Tribunales y Tribunales Internacionales del University College de Londres.

Como litigante ha intervenido en importantes juicios internacionales, incluyendo el caso Pinochet –donde fue uno de los abogados que participó en la acusación contra el ex dictador en la Cámara de los Lores–, también en casos referentes a la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda y Guantánamo. Ha escrito ensayos sobre la ilegalidad de la guerra de Irak y el uso de la tortura por parte de la administración Bush. Es columnista de medios como The Guardian, Financial Times, Vanity Fair y CNN. Como si fuera poco, desde el año pasado produce y conduce su propio podcast, llamado The Ratline, y que ya suma 10 capítulos en la plataforma de la BBC. Se trata de la historia de amor y desaparición de un importante cabecilla nazi, Otto Wachter, cuenta con la participación del propio hijo de Wachter, quien además aparece en el documental What Our Fathers Did: A Nazi Legacy, conducido también por Sands.

Aquí en Chile participó de la Cátedra en homenaje a Roberto Bolaño en la UDP, y durante una visita al Museo de la Memoria, se dio unos minutos para hablar sobre el Brexit y Boris Johnson, a quien conoce personalmente hace tres décadas por ser muy amigo de su segunda mujer, Marina Wheeler.

-Como jurista, ¿qué cree que sucederá finalmente este 31 de octubre?

-El Parlamento ha dejado en claro que el Reino Unido no puede irse sin aprobar un acuerdo. Dudo que haya uno, por lo que el Reino Unido seguirá siendo miembro de la Unión Europea el 1 de noviembre.

-¿Por qué es mejor que el Reino Unido permanezca en la UE?

-Estoy totalmente a favor de que el Reino Unido permanezca en la UE. Ningún nuevo acuerdo podrá proporcionarle mejores acuerdos económicos, sociales o ambientales. Además, el Reino Unido es ahora un país de tamaño medio, con un papel muy reducido en el mundo: la membresía de la UE le permite superar su peso; me temo que estar solo, lo convertirá en un transportista de bolsas para los Estados Unidos.

-Conociendo a Boris Johnson, ¿hay alguna posibilidad de que se arriesgue a ser declarado en desacato a la justicia?

-Sí. Es un narcisista en serie, que no representa más que a sí mismo. Si cree que lo ayudará, ignorará al Parlamento y a los tribunales. Johnson anhela el martirio. Irlanda ya rechazó su oferta, sospecho que la UE también lo hará. Entonces comenzará el juego de la culpa. Si persiste en tratar de irse sin un acuerdo, puede enfrentar un voto para destituirlo de su cargo.

-¿Cómo definiría a Johnson? ¿Cree que será capaz de conducir este proceso?

-Lo conozco desde hace 30 años y me ha tocado compartir con él muchas veces. Johnson es vulnerable, desesperado por ser amado, incompetente, misógino, racista y totalmente indigno de confianza. No es una combinación ganadora para el primer ministro de un país serio.

-¿Existe otra fuerza política en Inglaterra que represente algún contrapeso? ¿Jeremy Corbyn mantiene su liderazgo político?

-El líder laborista es una persona de principios, mucho más que Johnson, pero muchos lo consideran demasiado izquierdista y divisivo para ser un líder de un gobierno de unidad, que es lo que ansía la oposición combinada. La dificultad para la oposición (laboristas, demócratas liberales, nacionalistas escoceses y galeses, verdes) es que se han dividido.

-¿Cómo recordará la historia a BoJo?

-Como un payaso pernicioso que podría ser el primer ministro de servicio más corto en la historia británica. Es una vergüenza nacional, un reflejo de un país muy disminuido.