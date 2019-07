Página en blanco: Sara Bertrand recomienda 5 libros

El fuego y el relato (Giorgio Agamben)

“A Agamben lo conocí como pensador enfocado en la estética y quizás por eso me sorprendió que se revelara como un místico, un buscador de respuestas esenciales. En este último libro de ensayos —publicado por Sexto Piso—, Agamben analiza la literatura desde la perspectiva de la búsqueda de sentido. ¿A nombre de quién hablamos? Cuando un escritor escribe, ¿a quién convoca? ¿En qué momento el misterio, el fuego, nuestra conexión primordial con el origen, desapareció de nuestra conversación? Y, sobre todo, ¿cuán necesario es retomar la conexión colectiva de la literatura. Preguntas pertinentes para este tiempo.”

Otra novelita rusa (Gonzalo Maier)

“Gonzalo Maier tiene oficio con historias minúsculas, fragmentos de vida, aun cuando abarque largas distancias, al leer, la impresión que producen es la de asistir a un momento. Otra novelita rusa es entrañable por ese estilo escueto, minimalista, deliciosamente bien escrito, pero también por su personaje: el arquitecto Emanuel Moraga, retirado, viudo y con una afición oculta por el ajedrez. Una afición con potencial de remediar lo que faltó, lo que se dejó de hacer, lo que bastaría para que toda su vida tuviera sentido.”

El paraíso universal (Robert Graves)

“El libro —editado en Chile por Saposcat— es una delicia editorial: papel, ilustraciones, flexibilidad de su tapa blanda, en fin. Lo destaco porque me sedujo físicamente, el libro me entró de primera por los ojos. Luego, me adentré en esto ensayos sobre cultura y religión, o búsqueda del paraíso perdido o el misterio terrenal, con un Graves agudo, crítico, sumamente lúcido. Aluciné con la historia de los hongos y su conexión con las historias y leyendas del paraíso, pero también, con las lecciones de historia religiosa y social que propone. Un libro perfecto.”

Contar es escuchar: Ensayos sobre lectura, escritura e imaginación (Ursula K. Le Guin)

“‘Soy un hombre’, afirma Le Guin en la primera línea de este libro, ‘ese soy yo. El escritor, él.’ El masculino genérico, el género innominado, el difícil, el que escribe desde tiempos inmemoriales, pero rara vez alcanza la notoriedad que sus pares masculinos. En este libro de ensayos, Le Guin revisa esta y otras cuestiones del oficio de escribir, del silencio de los libros, de la invención, del extraño e indescifrable mundo detrás de una obra escrita. Una maravilla que precisa ser leída con lápiz en mano para subrayar, cada dos o tres páginas, verdades terribles e irrefutables.”

Del color de la leche (Nell Leyshon)

“Hago trampa, aunque para efecto de estas líneas no importa, porque va en beneficio de ustedes, queridos lectores, y es que ´Del color de la leche´ es uno de los mejores libros que he leído en el último año, pese a que siguen pasando libros y meses, todavía recuerdo la sensación alucinante de acompañar el relato de Mary, una joven campesina de la Inglaterra rural de principios del siglo XIX, aunque podría ser una joven de una zona rural en cualquier época y lugar del mundo. Un relato terrible, crudo y entrañable, que, al mismo tiempo, es una crítica social y femenina al mundo que hemos construido.”