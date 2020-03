Pablo Zalaquett: “El libro me ha servido mucho para entender a la gente”

“Sí se puede” es el título del libro que trata sobre la resiliencia, práctica que ha debido sacar del papel y aplicar en la vida real. Porque el lanzamiento de la obra del ex alcalde (UDI) Pablo Zalaquett no ha estado exento de golpes: primero fue la muerte del psiquiatra y amigo suyo, Ricardo Capponi, quien sería el encargado de presentar los escritos; y hoy es el coronavirus, que lo tiene en cuarentena en su casa en Lo Barnechea, lo que impidió que se lanzara ayer como estaba planificado. Aun así cajas repletas de libros con su cara en la portada llegaron a las librerías.

Dice que a pesar de no haber promovido su venta, muchas personas lo han contactado a través de las redes sociales para hacerle comentarios, o preguntas de temas cotidianos a raíz de la publicación del libro. “Paso una o dos horas al día conversando con las personas a través de Instagram, lo que me ha permitido interactuar con mucha gente” comenta. Por eso, dice, a partir del lunes comenzará a utilizar la plataforma como un medio para ayudar a sus seguidores a enfrentar su rutina en tiempos de cuarentena. Para eso seha contactado con kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, profesores de yoga y cocineras que formarán parte de esta nueva iniciativa que llevará el mismo nombre que su libro. “Llevaremos el libro a la práctica” dice Zalaquett quien hará la introducción a esta nueva serie de videos que subirá a la red el domingo.

-¿Por qué hacerlo a través de Instagram?

–Porque la gente hoy en Chile está pasándolo muy mal en todo sentido. Están temerosos del punto de vista de salud, todos creen que su forma de vida cambió para siempre y hay mucho estrés psicológico que es un derivado del coronavirus. Hoy lo único relevante es la vida humana, pero hay una consecuencia emocional-psicológica muy fuerte; personal y familiar en cuanto a la relación con los niños y la pareja; y laboral, que va a afectar a todo el país. Las consecuencias de esto son inconmensurables y eso implica resiliencia. Cómo tú te preparas para recibir esta crisis, que yo creo que nos pilla poco preparados como sociedad.

-¿Por qué?

-Porque llevamos muchos años acostumbrados a crecer, a la estabilidad, a un desempleo bajo. Yo creo que la gente después del estallido social pensaba que ya nada más podía pasar. No alcanzamos a digerir todo lo que estaba pasando. Estábamos a semanas de que comenzara formalmente la campaña del apruebo y el rechazo, el país estaba dividido. Las reformas que la gente pedía para tener mejor calidad de vida no se aprobaban y ciertos sectores de clase política siguen dando la hora, porque no son capaces de unirse frente a un gobierno más allá de que sea o no su color. Yo no estoy en la parada de alabar al gobierno. Hoy la gente ya ni siquiera está en esas, tiene un temor mucho más profundo.

-En tu libro, hay un capítulo entero dedicado a Stefan Kramer, ¿por qué?

-Trato de mostrar en mi libro todos los tipos de resiliencia, en todos los aspectos de la vida humana y Kramer es uno más. El tema detrás de esto es la representación de un bullying, y es algo que uno tiene que superar, aprender, salir adelante, enfrentarl, darlo vuelta y transformarlo en algo positivo.

-¿Te arreglaste con él?

–Fuimos a comer los dos solos a un sushi de Santa María de Manquehue. Conversamos todo. Fue la comida más humana que tuve con él, yo creo que en el fondo nos llegamos a estimar, porque más allá de lo que pasó, esto terminó en algo bueno. A mí no me importa que me haya imitado, pero hay cosas que me molestaron como el haber aparecido en la publicidad de grandes tiendas, porque había gente que pensaba que yo ganaba plata con esto. Yo era alcalde y fue muy difícil explicarle a la gente que uno no autoriza a Kramer a que te imite.

-Otro capítulo es el caso Penta. ¿Qué lección sacaste?

-Yo cometí un error, lo reconozco y no basta con decir que todos lo cometían: yo también lo hice. No habiendo ningún ilícito, sí hay un gran error porque no era la forma correcta de financiar las campañas y yo no me di cuenta. Uno debiera parar a pensar las cosas y darse cuenta de que no porque algo sea habitual es bueno. Yo ni siquiera paré a pensar que podría haber algo que no era lo correcto en este caso. Sentí que pagué cinco años con un dolor personal, familiar inconmensurable, que no tiene ninguna relación con el error que cometí. Fui de los pocos que pagó. Pero de eso aprendí mucho, uno sale de está mucho más fuerte y es por eso estoy pensando en volver al servicio público, porque estoy más fuerte. Voy a ir a las primarias de alcalde por Vitacura. Otra lección que aprendí es que yo nunca debí haber postulado a senador, porque no tengo vocación. Yo soy un hacedor, un realizador de cosas. No soy una persona para estar sentada en el parlamento.

Zalaquett comenta que utilizará la cuarentena para leer más sobre el tema de la resiliencia, aprovechar la interacción con la gente, abrir los ojos a lo que está pasando en el mundo para luego utilizar ese material para seguir ayudando a las personas. “Es un desafío y uno de los deberes que tengo a partir de la publicación del libro preparar una charla gratuita e impartirla en municipios, a adultos mayores y empresarios. Se las ofreceré a mis amigos alcaldes”, asegura entre risas.