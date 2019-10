Olga Tokarczuk y Peter Handke: Premios Nobel de Literatura

Este año se realizaron dos premiaciones, correspondientes al 2018 y 2019. Aquí, el columnista de revista Capital, Matías Rivas, y el colaborador Christian Ramírez, comentan los galardones.

La premiada del año 2018 es la escritora polaca Olga Tokarczuk, quien fue reconocida este año debido a un escandalo sexual producido el año anterior, que provocó la suspensión de los galardones. La autora de ocho novelas y tres relatos, es además psicóloga y es considerada una de las mejores y más celebradas escritoras en la actualidad.

El ganador de este año es Peter Handke, escritor austríaco de sesenta y siete años. El autor de reconocidos títulos como “Desgracia impeorable” o “Ensayo sobre el cansancio”, es además un guionista y director de cine. Es uno de los escritores más reconocidos en la literatura alemana.

“Se hace justicia artística con Handke”, comenta Christian Ramírez luego de que la academia premiara al autor austríaco Peter Handke. “Es muy curioso el caso de que un escritor haya conseguido sostener por tanto años una carrera con ese nivel estético llegando a la meta de recibir un nobel independiente de la agenda política, literaria, de género etc. que pueda tener la academia”.

En el caso de Olga Tokarczuk, escritora polaca reconocida este año por obtener el Premio en 2018, Matías Rivas comenta: “me parece un descubrimiento y una apuesta a una escritora internacional de primer nivel y muy formada. Sobre los huesos de los muertos es un texto tremendo”.

