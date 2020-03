Ocio y Goce en cuarentena

The Birth of Cool, Miles Davis (2019)

El director Stanley Nelson nos entrega casi dos horas dedicadas a la vida y obra del célebre trompetista de jazz. The Birth of Cool, que se estrenó la semana pasada en Netflix, es el producto de años de trabajo y arduas negociaciones con el sello Sony y también con la familia del músico. A través de imágenes de archivos, entrevistas a míticos personajes de la música, como Herbie Hancock y Jimmy Cob, y con un relato en off del actor Carl Lumbly imitando la voz de Davis, la pasión, genialidad y controversial carácter del músico invaden el tiempo y el espacio. El documental abarca sus inicios, los incidentes de su vida que delatan el racismo de una época, su impecable estilo que lo transformó en ícono, sus distintos amores, su inacabable creatividad y también el tormento de sus adicciones que lo mantuvieron años alejado de la escena. La música es la protagonista absoluta, no podía ser de otra manera si el propio Davis afirmaba: “Me duermo pensando en ella y me despierto pensando en ella”.

Gatos viejos en Ondamedia

La plataforma chilena que reúne un importante catálogo de películas, documentales y cortometrajes nacionales es una buena alternativa para nutrir nuestro consumo audiovisual. Uno de los tantos filmes que ahí se pueden encontrar es Gatos viejos (2010). Dirigida y escrita por Sebastián Silva y Pedro Peirano, muestra un día en la vida de un matrimonio interpretado por los actores Alejandro Sieveking y Bélgica Castro. A poco tiempo de su partida, resulta un lujo verlos en pantalla, y además en compañía de las actuaciones de Claudia Celedón y Catalina Saavedra. www.ondamedia.cl

The English Game, los inicios del fútbol

A falta de partidos de fútbol, los amantes de este deporte pueden entretenerse con esta serie de seis capítulos que narra cómo nacieron sus reglas y su profesionalización. Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, está detrás de esta historia que se sitúa en la Inglaterra de finales del siglo XIX, y uno de sus personajes protagónicos es Arthur Kinnaird, posiblemente la primera estrella del fútbol y presidente de la FA (Football Association) durante treinta años. Fuera de lo que sucede en la cancha, la serie trata las profundas divisiones entre la elite y la clase obrera, el nacimiento de industrias, gremios y sindicatos, y por cierto, las batallas políticas, económicas y morales que hasta el día de hoy operan tras el fútbol.

Escuchar: Ear Hustle Podcast

“Realidades cotidianas de la vida dentro de la cárcel y las historias de quienes ya salieron al exterior”, así se define este podcast que surgió como una asociación entre Nigel Poor, artista visual de San Francisco, California, y Earlonne Woods, ex presidario de la prisión estatal de San Quentin. La dupla entrevista a hombres encarcelados y a personas que se reintegran a la sociedad. A través de conversaciones francas, da cuenta de las dificultades que implica la vida en reclusión, pero también de sus pequeñas alegrías. Cómo compatibilizar con tu compañero de celda o por qué cuidar la presencia de algunos tipos de arañas, son temas de conversación que surgen de situaciones dramáticas y otras más cómicas. Poor trabaja como voluntaria en San Quentin y Woods cumplió ahí su condena de 21 años por robo armado. Ear Hustle, que significa “escuchar a escondidas” en lenguaje carcelario, ganó el concurso Podquest de Radiotopia en 2016, entre varios otros premios que vinieron después. Hoy, el programa forma parte de Radiotopia de PRX, red que realiza una prestigiosa curatoría de podcasts. @earhustlesq, recomendado por la periodista Paula Recart.

Seguir en Instagram: @publicdomainrev

Es como un archivo infinito de imágenes cautivantes. The Public Domain Review es una revista electrónica que publica material multimedia de dominio público. Creada en 2011 por la fundación Open Knowledge, se dedica a la exploración de obras curiosas y convincentes de la historia del arte, la literatura y las ideas. Que sean de dominio público significa que están libres de derechos de autor, lo que permite descargar y compartir imágenes y documentos. Siempre alertas a lo contingente, sus últimas publicaciones tienen que ver con representaciones históricas de La Peste. En el sitio también hay una tienda online donde se pueden comprar obras impresas, e incluso enmarcadas, de esta gigantesca biblioteca. publicdomainreview.org/

Cocinar con @carmenariztiaf

Después de dedicarse varios años a su emprendimiento de juguetes Camaleón, la artista Carmen Ariztía cambió de giro hacia la cocina y la alimentación saludable. Ofrece clases de cocina grupales y también servicio de catering, pero mientras tanto, considerando el actual momento de distanciamiento social, vale la pena seguir su cuenta de Instagram. Ahí va publicando exquisitas preparaciones, generalmente acompañadas de la receta. Puede ser un elaborado guiso, un dip sencillo de aperitivo, un postre con delicada presentación o tips para cocinar algunas verduras. Siempre en un tono cercano.

Pie de página

Como siempre, pero más que nunca, los libros pueden ser un gran refugio. Aquí, cuatro lecturas seleccionadas que, de distintas maneras, pueden marcar los días que vengan. Por Sofía García-Huidobro y Felipe Gana.

El diccionario de Samuel Johnson

El doctor Johnson, famoso no solo por sus escritos sino por ser objeto de una de las trascendentes biografías de la literatura, escribe este diccionario durante casi una década y lo publica originalmente en 1755, “con la convicción de que en la medida en que nadie lo quería tampoco nadie iba a quitármelo… una ocupación con la que podía serle útil a mis vecinos”. Entre conceptos, aforismos, algunos toques personales y también de humor –como en la entrada de “sofá”: “Espléndido asiento recubierto de una espléndida tela”– construye una obra que sobrepasa el valor lexicográfico, transformándose en una obra literaria. Traducida por primera vez al castellano por el español Gonzalo Torné, puede leerse picoteando entre una definición y otra. FG.

La vida simple, Sylvain Tesson

Este extraño elogio a la vida solitaria, compuesto en forma de diario-ensayo, cuenta el día a día de un viajero que se establece por seis meses en lago Baikal, ubicado al sur de la región de Siberia, Rusia. Tesson, geólogo y escritor francés, narra su mansa, aunque a veces abrumadora, temporada en esos fríos y lejanos parajes. Con una mezcla de tranquilidad y erudición, en los que no necesita de la civilización más que “cigarros, vodka y libros” –aunque instala paneles solares para cargar su computadora–, este libro puede dar señales sobre cómo sobrellevar un tiempo en que la introspección parece necesaria. FG.

No he salido de mi noche, Annie Ernaux

La autora francesa, cuya escritura es por definición autobiográfica e intimista, acá va un paso más lejos y publica, según ella sin ningún tipo de edición mediante, los apuntes que tomó durante años luego de visitar a su anciana madre que padece Alzheimer. Tras tenerla unos meses viviendo con ella, decide que es mejor llevarla a un hogar de ancianos. Ahí va a verla varias veces a la semana y anota lo que observa. Resulta desgarradora la manera en que describe la vejez, la transformación del cuerpo, la inconciencia de la enfermedad y la distancia entre la mujer que tiene al frente con la figura materna que ha marcado su vida. SGH.

Seis formas de morir en Texas, Marina Perezagua

La intrincada trama arranca de la historia de un corazón, que por razones improbables, atraviesa el planeta desde China a Texas. Según la tradición budista, si el corazón no se entierra con el muerto, este jamás podrá descansar en paz. En la búsqueda de recobrar este órgano se abren líneas narrativas que abordan temas universales como la familia, la lealtad, la venganza y la culpa. Las cartas de una hija a su padre escritas desde la cárcel, mientras espera la pena de muerte, resultan tan duras como enigmáticas, y así la novela de Perezagua va conquistando al lector. SGH.

Nuestros amigos libros

Los niños están en sus casas, y entre las tareas y los juegos, se abrirán también nuevos tiempos para la lectura. Con su imaginación podrán llegar muy lejos y vivir aventuras inolvidables. Algunos lectores recomiendan aquí sus títulos más queridos.

Snoopy y Carlitos, Charles M. Schulz

“A mí me gusta este libro porque es chistoso, pero también me da pena que a Charlie Brown siempre le sale todo mal. El dibujo es simple, pero muy bonito. Mi favorito es Snoopy porque es divertido y tiene muchos amigos, como Woodstock, un pajarito amarillo que si vuela más alto de tres metros le sangra el pico. Este libro muestra que Snoopy ha cambiado a lo largo de los años, antes andaba en cuatro patas y ahora camina como humano. El cómic ha evolucionado mucho”. Olivia, 9 años.

Fútbol ilustrado, Seba Barja

“Me gusta mucho este libro porque me encanta el fútbol y ahí puedo aprender más de mis jugadores favoritos, como Alexis Sánchez, Ronaldo, Arturo Vidal y Lionel Messi. También tiene dibujos de cada uno de ellos”. Matías, 9 años.

El oro de la corona, Sara Bertrand

“Lo recomiendo porque es muy emocionante y siempre tiene un misterio. Cuando resuelven uno, empieza otro. Se trata de un niño que se llama Martín y vive en Valparaíso. Su mamá le dijo que no fuera a la caleta, pero él desobedeció y lo raptaron. Ahí comienzan nuevas aventuras y conoce a una amiga muy importante”. Luisa, 10 años.

The Tale of Peter Rabbit, Beatrix Potter

“Elegí este libro, que es uno de mis favoritos. Se trata de una familia de conejos y me gusta porque puedo entender la historia con los dibujos. Además, enseña que no puedes ser ladrón y también que es importante ser obediente”. Martín, 5 años.

El tesoro de hielo, Tea Stilton

“Los libros de Tea Stilton me inspiran cuando los leo porque me dan ganas de vivir esas aventuras. Tea es una ratona y tiene un grupo de amigas que la acompañan a resolver misterios. Uno de mis favoritos es El tesoro del hielo; es muy bacán porque hay un barco que está rompiendo glaciares y ellas lo detienen para proteger la naturaleza. Me encanta leer porque puedo entrar a otros mundos”. Eloísa, 9 años.

Boris, Jaap Ter Haar

“Quiero recomendar esta historia, que se trata de un niño de mi edad que vivía en Leningrado, que es la actual San Petersburgo, durante la Segunda Guerra Mundial. Junto con su amiga Nadia deben salir al frío para conseguir comida, sin encontrarse con el enemigo. Boris me enseñó lo mal que lo pasaba la gente de las ciudades cuando estaban en guerra”.

Domingo, 11 años.

*Varias librerías están implementado sistemas de reparto a domicilio y compra online. Dos de ellas, especializadas en literatura infantil, son: www.milaires.cl y www.alapamarket.cl