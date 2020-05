Nuestros amigos los libros

Hombre perro, Dav Pilkey

“Me gusta porque se trata de un policía que tiene cabeza de perro y cuerpo de humano. Quedó así después de un accidente. Es como un héroe y atrapa a los ladrones, pero también es divertido”. León, 11 años.

Torres de Malory, Enid Blyton

“Son las aventuras de unas niñas que viven en un colegio y hacen travesuras. Son varios libros y son antiguos porque mi abuela los leyó cuando tenía mi edad”. Valentina, 9 años.

La noche de Nandi, Eileen Browne

“Se trata de una niña que se va a alojar donde una amiga y deciden dormir en una choza cerca de la casa. En la noche empiezan a sentir ruidos cerca y se asustan”. Clara, 7 años.

Qué lee: Pablo Simonetti

“Aparte de leer nubes enteras de noticias respecto del coronavirus y su propagación, tragedia que me tiene tomado el seso desde enero y que ha vuelto a despertar en mí la pasión por los gráficos, los números y los logaritmos, estoy leyendo Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. El escritor austríaco es uno de los grandes biógrafos de la historia, si no derechamente el mejor, y este libro es una recopilación de catorce miniaturas históricas dignas de ese don. Algunas están centradas en personajes que a él siempre le interesaron: Cicerón, Haendel, Goethe, Tolstói. Pero además aborda la vida de otros personajes que no figuran en los titulares de la historia universal ni de la historia del arte, aunque tuvieran un papel importantísimo en alguna de ellas, pues una gran decisión estuvo en sus manos, para bien o para mal. Lo leo pensando en quiénes serán los protagonistas incógnitos de este momento estelar que estamos viviendo. Quiénes, motivados por la fuerza de las circunstancias extraordinarias que nos toca vivir, serán los artífices de un gran triunfo contra el virus o un gran fracaso. Ojalá tengamos un Zweig que pueda contarlo”.

*Varias librerías están implementando sistemas de reparto a domicilio y compra online. Dos de ellas, especializadas en literatura infantil, son:

www.milaires.cl y www.alapamarket.cl