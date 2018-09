No salgamos a comer, cocinemos

Appetites (Anthony Bourdain). El famoso e irreverente chef de los exitosos programas de televisión como N y P, –el último que filmó antes de morir– escribió en 2016 A, su primer libro de cocina tras diez años de silencio editorial. En él aparece un Bourdain inusualmente cálido y sincero. Un conjunto de recetas simples que, para decepción de muchos, no llegan al postre. Audaz, crudo, moderno y escrito con el humor y el estilo incorrecto que lo caracterizaron. Amazon.com, US$ 20.

An Omelette and a Glass of Wine (Elizabeth David). Contiene deliciosas preparaciones con fotografías e ilustraciones en blanco y negro. En U, David imprimió recetas italianas que incluían sopas y tortillas. También en este libro hay ensayos sustanciales sobre personajes y lugares italianos. Buscalibre.com, $15.300.

Conservas (Oded Schwartz). Incluye más de 150 fantásticas preparaciones, desde dulces mermeladas hasta picantes mostazas, pasando por encurtidos –muy de moda en estos días por sus bacterias que ayudan, entre otras cosas, a regenerar la flora intestinal–, quesos, gelatinas y aceites y vinagres aromáticos. Con fotografías paso a paso que facilitan seguir las técnicas de la conservación, estas recetas fáciles aseguran un muy buen resultado. Amazon.com, US$ 31,99.

El arte de la cocina francesa (Julia Child).

Décadas después de su publicación original, E sigue siendo una compilación insuperable del repertorio culinario francés, con recetas rigurosamente testeadas, instrucciones y explicaciones claras. Se siente como si la propia Child estuviera alentándote en el proceso.

Buscalibre.cl y librerías, $25.110.

Mi cocina casera (Gordon Ramsay). Pese a su fama de pesado y enojón por sus shows de TV (M, H) el nuevo libro de Ramsey, que contiene más de 100 recetas de comida casera, está escrito de manera amable y en sus recetas se refleja el gusto por el ejercicio de cocinar enfocándose en la importancia de celebrar con amigos y familiares. El chef se mantiene fiel a su filosofía de utilizar pocos ingredientes, pero de la mejor calidad. Buscalibre.cl, $21.560.

Cocina chilena (Augusto Merino). El autor (también conocido como Ruperto de Nola) es uno de los más destacados investigadores culinarios chilenos y dueño de una pluma elegante y con mucho humor. Lo podemos comprobar en sus pequeñas columnas que publica la Revista del Domingo cada semana. En los 90 se dedicó a recuperar recetas antiguas, rurales y urbanas, que le devuelven a Chile con mucho fundamento, su identidad culinaria. Librería Catalonia, $21.900.

Cocina sana en familia (Jamie Oliver). Como bien explica el mismo Jamie Oliver, la palabra familia significa algo distinto para cada uno de nosotros, especialmente cuando se trata de comida. Generalmente evoca la reconfortante sensación de compartir un buen plato. Lo único que pretende este libro es animarte a disfrutar de una comida excelente que te alimente, tanto si la estás comiendo solo, en familia o con tus amigos. Buscalibre.cl, $22.680.

Todo a la parrilla (Carolina Carriel e Isidora Díaz). Con instrucciones precisas y fotos espectaculares, este libro combina la audacia de sabores nuevos (como endibias a la parrilla con adobos originales y deliciosos) con los gustos clásicos (entrañas o malaya de cerdo). Siempre basándose en la alimentación sana y responsable. Para llevarla a cabo, las autoras aconsejan y guían al parrillero. Asar alimentos es un acto ancestral, divertido y comunitario y, por lo demás, muy sabroso. Tiendahueders.