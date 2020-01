Nelson Pizarro ficha a Gonzalo Cordero como asesor

El 10 de noviembre, un reportaje de Canal 13 detalló las supuestas irregularidades por la compraventa de un millonario inmueble que involucra al hijo del ex presidente ejecutivo de Codelco, y a uno de los proveedores de la división Salvador y ex socio de su hijo. A los pocos días, la estatal presentó una querella por tráfico de influencias. Pizarro contactó a los abogados penalistas Samuel Donoso y Andrés Jana para que asumieran su defensa y elaboraran, en conjunto, una estrategia legal. Además, la semana pasada fichó a Gonzalo Cordero, ex socio de Azerta y ex asesor de Sebastián Piñera durante la campaña presidencial, para que se encargue del marco comunicacional. Entre los tres profesionales desarrollan un plan para limpiar una imagen que se ha visto ensuciada, a juicio de Pizarro, injustamente. Uno de los consejos del periodista fue escribir una carta, en tono humano, a El Mercurio.