Michelle Bachelet critica carnet Covid: «No sabemos si hay inmunidad permanente»

«La pandemia se alimenta en la desinformación y el miedo. Hay que enfrentarla con información basada en la ciencia. Los líderes juegan un rol fundamental. Echar culpa a otros, reproduce esto, y además genera más violencia, no resolviendo nada», señaló por videollamada la ex presidente Bachelet desde Ginebra, Suiza, al rector Ennio Vivaldi en una conferencia organizada por la Universidad de Chile.

En la instancia la Alta Comisionada planteó su preocupación por el carnet Covid. «Como no sabemos la inmunidad, y lo que se está testeando son la inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus», dijo. «Ellos (el gobierno) dicen que por tres meses, porque eso está seguro, pero yo no he leído en ninguna parte que se diga cuánto tiempo la inmunidad sea segura. Pero imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese carnet es que la gente deje de hacer lo central que es la higiene y el distanciamiento social», agregó.

Bachelet enfatizó en la necesidad de que los Estados aborden la situación en cada país con una perspectiva de derechos humanos, velando por el bienestar de los ciudadanos, poniendo la vida como principio fundamental, y considerando la importancia de repensar la economía y la política para hacer frente a la situación generada por el coronavirus. “Hay que volver a principios fundamentales como fortalecer el sistema de salud que permita enfrentar el control de esta y muchas enfermedades. Además, hay que presentar información que permita a la población entender por qué se toman las medidas que se dictan», señaló. «Como doctora sé de la enorme importancia que tienen las medidas de aislamiento y cuarentena, pero también como ex jefa de Estado sé que el confinamiento no puede continuar indefinidamente».

En relación a los efectos económicos que ha generado la situación sanitaria mundial, Bachelet descartó que exista una dicotomía en relación a privilegiar la economía por sobre el bienestar de las personas. “¿Salud o economía? Esa es una controversia falsa. Lo que hay que hacer es preservar la vida, eso es primario y vital. Pero también hay que cuidar cómo se vive, y para eso son claves los planes para aportar desde el Estado al bienestar del sistema económico», explicó.

La respuesta de Mañalich

Consultado por los dichos de Bachelet, el ministro de Salud aseguró no haber tenido la oportunidad de escucharlos. «Creo que ella ha contribuido enormemente en el mundo a tener un pronunciamiento en relación a la flexibilidad de entrada y salida de las medidas, cada país está haciendo su propia historia respecto a esto», aseguró