Maxi Scheib: La gran apuesta chilena para el World Superbike 2020

Maxi, como es más conocido, viene con una carrera en ascenso desde casi toda la década pasada, siempre subiendo en términos de rendimiento y experiencia, al punto de quedarse en 2019 con el Campeonato de Superbikes de España, uno de los certámenes más exigentes, por la potente afición del público de la península por el motociclismo.

La aventura global de Maxi Scheib comienza este fin de semana en Australia, en el Circuito Phillip Island Grand Prix Circuit, cerca de la ciudad de Victoria. El chileno de pasó la semana en los entrenamientos, adecuándose a un circuito desconocido para él y a su nueva moto: la nueva Kawasaki ZX 10-RR del equipo Orelac Racing, la nueva casa del crédito nacional.

En sus primeros informes de las pruebas en pista, Maxi ya se posicionó a menos de 2 segundos de la punta, con 19 pilotos en la prueba (del segundo día de test oficial). “En general fue un gran día, la primera sesión fue un poco dura porque no conocía la pista, vi que la gente iba muy rápido, me vi muy lejos, pero poco a poco fui sintiéndome mejor y tomando buenas sensaciones. Estamos trabajando muy bien y tuve un muy buen final de sesión, en mi última vuelta pude hacer mi mejor tiempo, quedando a menos de 2 segundos de la punta, que es positivo, así es que vamos a seguir así con la motivación muy alta, esto me sube muchísimo el ánimo, estoy contento y vamos a seguir trabajando para lograr un buen fin de semana.”, explicó Maxi al final de ese día de pruebas.

El Campeonato 2020 del World Superbike contempla 13 fechas que llevarán a Maxi alrededor del mundo, con fechas en Asia, Europa y Sudamérica (Argentina). Es posible seguir los entrenamientos de Maxi a través de Live Timing y Live Tracking descargando de manera gratuita la aplicación del World SBK.