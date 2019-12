Los tenistas amateur que se enfrentaron a Federer y Zverev en el Movistar Arena

Muchos pensaron que el emblemático duelo jugado entre Roger Federer (3º) y Alexander Zverev (7º) en el Movistar Arena de Santiago terminó en la victoria del suizo en tres sets.

Sin embargo, cerca de la 1:30 AM, fueron dos los afortunados tenistas amateurs quienes se enfrentaron cara a cara con los emblemas del ranking ATP.

Fernando Vine e Ignacio Sánchez, ambos ingenieros, describieron la experiencia como “única”. Llegado el momento, se separaron para jugar en dupla con los tenistas. “En mi turno de saque, Federer bromeó que no me pusiera nervioso con la doble falta. Logré zafar a la mayor presión del mundo para ponerla en juego y terminar con un muy buen intercambio en la red, que obviamente me ganó: “¡Vamos a la playa!”, dijo Federer en un español poco ortodoxo que sacó risas a los espectadores, comentó Sánchez.